Un dron del Ejército de Israel se estrella cerca de la frontera con Gaza tras un supuesto fallo técnico

Newsroom Infobae

Un dron del Ejército de Israel se ha estrellado este lunes en territorio israelí cerca de la Franja de Gaza tras un supuesto fallo técnico, sin informaciones sobre víctimas por este incidente, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El aparato siniestrado sería un dron tipo 'Zik' que ha caído en el área de Ein Hashlosha, tras lo que las tropas desplazadas al lugar han recuperado los restos del dron, tal y como ha recogido el portal israelí de noticias Arutz Sheva.

Las FDI han indicado que "no hay temor sobre una filtración de información" del aparato tras el accidente, cuyas causas están siendo investigadas, según 'The Times of Israel'. Este tipo de dron tiene capacidad para portar explosivos de cara a lanzar ataques.

