Un avión arrolla a una patrulla y cae parcialmente al mar matando a dos personas en Hong Kong

Al menos dos personas han muerto en la madrugada de este lunes en el aeropuerto de Hong Kong después de que un avión de carga se saliera de la pista chocando contra el vehículo patrulla de las víctimas antes de terminar parcialmente en el mar.

Alrededor de las 3:50 de la madrugada (hora local), un Boeing 747 de carga se ha salido de la pista durante el aterrizaje, en la errática trayectoria, ha chocado contra un vehículo de patrulla de seguridad, según han descrito fuentes policiales al diario 'South China Morning Post', pese a que las autoridades locales han transmitido que las condiciones meteorológicas y de la pista eran "seguras".

El avión, que correspondía al vuelo EK9788 de Emirates y procedía de Dubái, no ha podido detenerse a tiempo y ha aterrizado en las aguas situadas frente a la pista norte del aeropuerto, aunque con el morro de la aeronave todavía en tierra. Los cuatro tripulantes han resultado ilesos.

Las dos víctimas corresponden al vehículo patrulla afectado, arrastrado al mar por la aeronave. Se trataba de un hombre de 30 años rescatado del mar por buzos de rescate y cuya muerte ha sido confirmada en el propio lugar de los hechos a las 5:55 de la mañana (hora local). La otra víctima mortal, otro varón, de 41 años, ha llegado a ser trasladado al hospital, aunque el personal médico ha confirmado su fallecimiento apenas media hora después que su compañero.

A causa del accidente, la pista donde ha sucedido ha sido cerrada temporalmente y las autoridades aeroportuarias han establecido contactos con la propietaria del avión, ACT Airlines, y con la aerolínea operadora, Emirates, a fin de llevar a cabo una investigación.