Transportadora Gas del Sur ampliará el Gasoducto Perito Moreno en Vaca Muerta por 600 millones de euros

La empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) ha resultado adjudicataria del contrato que incluye las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno, ubicado en Vaca Muerta (Argentina), por una inversión de 700 millones de dólares (600 millones de euros), según ha informado el Ministerio de Economía argentina a través de un comunicado.

El proyecto permitirá sumar 14 millones de metros cúbicos diarios de gas natural de Vaca Muerta, además del ahorro de divisas por importaciones de combustibles por más de 700 millones de dólares anuales (600 millones de euros) que ayuden a consolidar la seguridad energética del país.

En esta iniciativa se incluyen nuevos tramos del gasoducto entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), tres plantas comprensoras y obras complementarias en el sistema de la compañía.

Cuando el proyecto se ponga en marcha, la capacidad total del gasoducto pasará de 21 a 35 millones de metros cúbicos por día y el aumento de producción implicará la perforación de unos 20 nuevos pozos en Vaca Muerta.

En paralelo, se generarán más de 450 millones de dólares (386 millones de euros) de inversiones adicionales en instalaciones de acondicionamiento.