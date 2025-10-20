Sonia Morales expone en Casa Antillón nueve óleos sobre la belleza de lo cotidiano en la muestra 'Leftover Beauties'

El espacio Casa Antillón acoge entre los próximos días 24 y 30 de octubre la exposición de pintura 'LEFTOVER BEAUTIES. A curated showcase of fashion imagery in the everyday', de la artista Sonia Morales.

'Leftover beauties' es una serie de nueve óleos en los que Sonia Morales (Madrid, 1999) plantea una mirada hacia un universo íntimo donde lo cotidiano se vuelve extraordinario, según señalan sus responsables.

Así, las piezas nacen de la forma en que caen unas monedas en la alfombra, de unas bailarinas recién estrenadas o del libro que siempre va en el bolso. En definitiva, expresan la belleza en los momentos fugaces diarios y cada cuadro representa un fragmento de intimidad, ahora compartida, en la que los objetos se sienten cercanos, reales y cargados de narrativas. "Busca en ellos el placer estético que pasa desapercibido en el día a día, donde movidos por lo inmediato ignoramos lo esencial", añaden.

De este modo, a través de un proceso paciente, en el que el medio digital juega un papel importante, estos bodegones integran la esencia costumbrista con el pulso contemporáneo, y convierten un instante en un testimonio duradero, real y palpable. "La exposición llama al espectador a detenerse ante cada obra y apreciar la composición y el detalle. Es una invitación visual a parar y, en una realidad llena de estímulos pasajeros, abrazar la belleza de la cotidianidad", remarcan.

La muestra, que será inaugurada el viernes 24 de octubre a las 19:00 horas, puede visitarse de manera gratuita en Casa Antillón (Calle del Chimbo, 12. 28025 Madrid) hasta el día 30 de octubre. Casa Antillón es un colectivo de arte, diseño y arquitectura que nació en 2019 de la unión de cuatro jóvenes que se conocieron en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

Sonia Morales Sonia Morales es graduada en Diseño y Gestión de Moda y cuenta con una dilatada formación en el mundo de la pintura. En los últimos años ha compaginado su carrera profesional en la moda con el arte, trabajando en el estilismo de diferentes marcas y en el desarrollo de proyectos artísticos y campañas publicitarias.