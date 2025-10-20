Santos asegura que si Trump logra la paz en Gaza y Ucrania "sería merecedor de un Nobel de Paz"

El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, ha asegurado que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logra una paz estable entre Palestina e Israel y también la paz en Ucrania "sería merecedor de un Nobel de Paz".

En declaraciones a Europa Press este lunes durante el foro 'World in Progress' organizado por Prisa, ha celebrado la "iniciativa del presidente Trump de buscar el alto el fuego, que se logró", y lo ha calificado de un primer paso en una situación muy compleja.

"Ahora viene la segunda fase, que es la fase de negociar quién va a gobernar Gaza, cómo se va a gobernar, cómo se va a desarmar Hamas. Y luego viene lo más importante, que es hacer que esa paz sea estable y duradera al crear los dos Estados", ha sostenido Santos, que ha defendido el reconocimiento de Palestina como Estado.

También ve una decisión acertada que se le haya concedido el Nobel de la Paz de 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, ya que considera que ha sido "una persona muy valiente, perseverante en su lucha por recuperar la libertad y la democracia de Venezuela", por lo que se merecía el reconocimiento, a su juicio.

TRUMP Y PETRO

El expresidente colombiano ha lamentado la situación "muy triste y muy lamentable" que se ha generado tras las acusaciones cruzadas entre Trump y el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, por los ataques norteamericanos a narcolanchas en el Caribe.

En concreto, Trump ha acusado a Petro de ser un "líder del narcotráfico" y ha amenazado con retirar los subsidios y pagos a Colombia después de que el presidente colombiano le reprochara haber destruido una de estas lanchas en aguas colombianas y le acusara de haber cometido asesinatos.

"Es una situación muy desafortunada, muy lamentable, Colombia y Estados Unidos tenían la mejor relación, éramos el aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina y teníamos una relación muy fluida y muy productiva para ambas naciones", ha afirmado Santos, que ha añadido que los insultos entre mandatarios solo traen dificultades.

El expresidente colombiano ha afirmado que "si pelean el mayor consumidor con el mayor productor" de drogas, quien se beneficia es el crimen organizado, y ha atribuido esta situación al temperamento de ambos líderes.

EFECTO LULA

Ha deseado que se pueda solucionar pronto, y ha criticado: "Si el presidente Petro está buscando un efecto parecido al de Lula, de recuperar su popularidad enfrentando a Trump, pues puede que logre algo en esa dirección, pero a un costo demasiado alto para el pueblo colombiano".

Santos cree que hay riesgo de que Estados Unidos aplique sanciones a Colombia después de este episodio, aunque ha deseado que no ocurra porque sería "muy perjudicial para la economía colombiana".

Preguntado por las futuras elecciones presidenciales en Colombia en 2026, el expresidente colombiano ha defendido que su país necesita un Gobierno capaz de generar consensos: "Ni la extrema izquierda, ni la extrema derecha, ni Petro ni Uribe", y ha agregado que si ganaran cualquiera de estas dos fuerzas habría un Gobierno ingobernable, textualmente.

Ha llamado a "atemperar la violencia verbal" y dejar de lazo la sed de revancha para que las elecciones presidenciales se puedan desarrollar sin contratiempos, y ha insistido en la necesidad de moderación y generar políticas a partir del acuerdo.