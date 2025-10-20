Agencias

Rescatada una turista española del interior de una pirámide en Egipto tras lesionarse un pie

Por Newsroom Infobae

Una turista española tuvo que ser rescatada este domingo del interior de la pirámide Acodada, situada en los alrededores de Egipto, tras haberse lesionado un pie, según han informado los servicios de ambulancias egipcios.

El comunicado pone de relieve la complicación de la operación realizada por los dos sanitarios, ya que la mujer se encontraba a unos 80 metros por debajo de la superficie de la pirámide y para llegar hasta ella tuvieron que recorrer un estrecho pasadizo de apenas un metro de ancho y de alto y con un desnivel de 26 grados.

La mujer se había caído en la rampa de madera en el interior de la pirámide y se encontraba acompañada por su marido, que ayudó a los sanitarios a llegar hasta el lugar. Aquí, estos le brindaron una primera atención, la aseguraron en una camilla y junto con los guardias del monumento procedieron a realizar el camino de vuelta.

La operación se prolongó durante una hora, obligando en algunos tramos a los sanitarios a gatear al tiempo que transportaban la camilla. Una vez en el exterior, la turista española fue trasladada a una ambulancia para recibir atención adicional.

La pirámide Acodada fue construida por orden del rey Seneferu en Dahshur, a unos 40 kilómetros al sur de El Cairo. Su interior es conocido por sus rampas inclinadas, sus estrechos pasadizos y los bajos techos, que complican su visita. Su rasgo más distintivo es que su ángulo de inclinación cambia a mitad de su altura, ya que el original era demasiado pronunciado y amenazaba la estabilidad de la estructura.

