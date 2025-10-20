Principales titulares de los periódicos para el martes 21 de octubre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Líderes internacionales alertan de la ruptura del orden global"

-- "La congelación de cuotas beneficiará a 1,4 millones de autónomos"

EL MUNDO

-- "El juez cita a los pagadores de los sobres con 'cash' del PSOE"

-- "Tetyana, la única diputada de Ucrania que lucha en el frente"

ABC

-- "El juez cita al exgerente de Ferraz y a una trabajadora por la presunta caja B del PSOE"

-- "García Ortiz ignora al Consejo Fiscal y nombra otros quince cargos antes de ir al banquillo"

LA RAZÓN

-- "Montero y Lastra "enchufaron" al exgestor del PSOE"

-- "Feijóo recurre a la economía contra "la pinza" entre PSOE y Vox"

LA VANGUARDIA

-- "El Gobierno rectifica y la cuota de autónomos subirá hasta un máximo del 2,5%"

-- "Investigado el colegio de Sevilla tras el suicidio de una alumna por 'bullying'"

EL PERIÓDICO

-- "La salud mental mueve ya 2.500 millones y atrae a los fondos"

-- "La empresa familiar sitúa el absentismo como el riesgo principal para la economía"