Agencias

Organizaciones indígenas de Ecuador denuncian dos heridos graves durante el paro indefinido

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las organizaciones indígenas convocantes del paro nacional indefinido que comenzó hace un mes en Ecuador han denunciado al menos dos comuneros heridos de gravedad como consecuencia de las acciones de las fuerzas de seguridad.

Uno de los heridos sería un joven de 18 años identificado como Braulio Steven Morales Farinango quien habría recibido un impacto de bala de las fuerzas militares en Otavalo. Una portavoz de la Comuna San Pedro de Cotacachi ha explicado en un acto público que Morales ha perdido una pierna y su vida corre peligro.

"Nuestro compañero está herido por bala militar. Es un joven deportista que acaba de perder su pierna", ha explicado la portavoz en declaraciones recogidas por el portal de noticias Ecuador Inmediato.

Por otra parte, la principal organización indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha denunciado otro manifestante gravemente herido en Quito.

"Denunciamos que Jaime S., comunero del Pueblo Kitu Kara, fue impactado en el rostro con un disparo de perdigón, directo al ojo, mientras pedía a la Policía que no lanzara gases lacrimógenos dentro de las viviendas en San Miguel del Común y Santa Anita. Jaime podría perder su ojo", ha indicado en un comunicado.

La CONAIE, principal convocante del paro, ha denunciado el "patrón de represión sistemática que el gobierno de (el presidente) Daniel Noboa ha desplegado durante el paro nacional, atentando contra los Derechos Humanos y la integridad del pueblo".

La CONAIE inició el pasado 21 de septiembre un paro indefinido que ha derivado en movilizaciones masivas y cortes de carreteras. El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército para reprimir las protestas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cuatro muertos en un incendio en un edificio de viviendas de Lyon

Cuatro muertos en un incendio

El cable del funicular que se accidentó en Lisboa no estaba certificado para el transporte de personas

El cable del funicular que

Hamás entrega el cuerpo del rehén que supuestamente halló el domingo

Hamás entrega el cuerpo del

Apple se dispara en Bolsa impulsada por el iPhone 17 y acaricia los 4 billones de dólares de cotización

Apple se dispara en Bolsa

La selección femenina comienza a preparar la semifinal con Suecia de la Liga de Naciones sin Putellas

La selección femenina comienza a