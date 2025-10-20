Organizaciones indígenas de Ecuador denuncian dos heridos graves durante el paro indefinido

Las organizaciones indígenas convocantes del paro nacional indefinido que comenzó hace un mes en Ecuador han denunciado al menos dos comuneros heridos de gravedad como consecuencia de las acciones de las fuerzas de seguridad.

Uno de los heridos sería un joven de 18 años identificado como Braulio Steven Morales Farinango quien habría recibido un impacto de bala de las fuerzas militares en Otavalo. Una portavoz de la Comuna San Pedro de Cotacachi ha explicado en un acto público que Morales ha perdido una pierna y su vida corre peligro.

"Nuestro compañero está herido por bala militar. Es un joven deportista que acaba de perder su pierna", ha explicado la portavoz en declaraciones recogidas por el portal de noticias Ecuador Inmediato.

Por otra parte, la principal organización indígena, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha denunciado otro manifestante gravemente herido en Quito.

"Denunciamos que Jaime S., comunero del Pueblo Kitu Kara, fue impactado en el rostro con un disparo de perdigón, directo al ojo, mientras pedía a la Policía que no lanzara gases lacrimógenos dentro de las viviendas en San Miguel del Común y Santa Anita. Jaime podría perder su ojo", ha indicado en un comunicado.

La CONAIE, principal convocante del paro, ha denunciado el "patrón de represión sistemática que el gobierno de (el presidente) Daniel Noboa ha desplegado durante el paro nacional, atentando contra los Derechos Humanos y la integridad del pueblo".

La CONAIE inició el pasado 21 de septiembre un paro indefinido que ha derivado en movilizaciones masivas y cortes de carreteras. El Gobierno ha respondido con la movilización del Ejército para reprimir las protestas.