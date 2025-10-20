Matxin: "Pogacar es historia viva, hay que disfrutarle y no pensar en que parezca ser otro que no es"

El español Joxean Fernández 'Matxin', director del UAE Team Emirates-XRG, prefiere evitar cualquier tipo de comparación entre su líder, el esloveno Tadej Pogacar y el belga Eddy Merckx, y pide "disfrutar" del actual campeón del mundo, "historia viva", y "no pensar en que parezca ser otro ciclista que no es", mientras que, por otro lado, admite que Juan Ayuso es "un corredor impresionante" y que será un rival a tener en cuenta.

"La verdad es que no (se habla en el equipo de esa comparación con Merckx). No es un tema que nos obsesione, son épocas diferentes y un ciclismo diferente. Entiendo que en los medios se busque siempre la comparación, pero tenemos algo tan importante como es Tadej Pogacar, que queremos que se le compare con Merckx y no le disfrutamos", remarcó Matxin en una entrevista con 'Eurosport'.

Para el vasco, el esloveno es "un corredor que es espectáculo puro, no solo por lo que gana, sino por cómo lo gana, por el carácter que tiene, por cómo afronta las carreras". "Hay que disfrutarle y no pensar en que parezca ser otro ciclista que no es. Tadej Pogacar es historia viva y, a cada uno que nos gusta el ciclismo, independientemente de qué ciclista nos guste, deberíamos estar orgullosos de poder decir 'Yo he visto cómo ganaba carreras Tadej Pogacar'", aseveró.

Matxin advierte además que al actual campeón del mundo le quedan "muchísimas cosas" por ganar y que es "obvio" que deben tratar siempre de "motivarle, tenerle con ese ímpetu, siempre alerta, siempre atento para ganar carreras que todavía no las tiene en el palmarés".

En este sentido, deja claro que para 2026 el Tour de Francia sigue siendo el objetivo porque "puede entrar en la historia de los ganadores de cinco". "El resto del calendario lo estamos analizando", añadió al respecto, aunque no esconde que les gustaría que Pogacar fuese a La Vuelta "en algún momento". "Sin ninguna duda, al cien por cien", subrayó.

Pero el director del UAE Team recuerda que "en el calendario actual, si tú quieres hacer Tour, Vuelta y Mundial, significa estar cuatro meses fuera de casa y en el 'top' de condición". "Y ahora mismo no es lo más factible a nivel de fisiología adaptada a objetivos. No puedes empezar prácticamente en el Tour y entonces tienes que competir en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Es más factible hacer un Giro-Tour porque hay un periodo en medio de casi cinco semanas", aclaró.

Este año también ha supuesto la irrupción del joven mexicano Isaac del Toro, que rozó el triunfo en el Giro de Italia, cediendo al final la 'maglia rosa'. "Ha superado todas nuestras expectativas, incluso las mías, que soy el hombre más optimista hablando de mis corredores. El objetivo era ganar 10 carreras este año, era ambicioso, pero ha ganado más", remarcó.

"En 2026 va a dar un paso más en el sentido de responsabilidades y confianza, pero porque se lo ha ganado por méritos propios en la carretera. Tendrá un calendario mejor en cuanto a la calidad de la participación", ahondó Matxin, que asegura que hay espacio para el americano, al que no ve "techo", y Pogacar. "Garantizo que es mucho mejor correr al lado de Tadej, que en contra", puntualizó.

"LE DESEO LO MEJOR A AYUSO, ES UN CORREDOR IMPRESIONANTE"

Preguntado por la marcha del español Juan Ayuso, el de Basauri confesó que tiene "una relación sinceramente buena" con él. "Luego tú puedes tener una opinión, pero entiendo que no tienes que decirla en caliente ante los medios. A veces, tienes que pensar las cosas y no siempre en esta vida todo el mundo hace las cosas como nos gustaría o piensa como nosotros como pensamos. Creo que Juan no estuvo afortunado en sus declaraciones, pero le deseo lo mejor", resaltó.

"Yo siempre he intentado que se quedara, pero en el momento en el que hablamos de todo esto, también es cierto que he estado en la perspectiva y he entendido las dos partes. Creo que el acuerdo al que hemos llegado ha sido lo mejor tanto para el corredor, como para los dos equipos", agregó al respecto.

En este sentido, considera a su excorredor "un rival" para el futuro. "Sé que va a ser un ciclista impresionante, que espero que gane carreras, pero que no nos gane a nosotros ninguna. Es uno de los mejores ciclistas del mundo, capaz de ganarte ocho carreras como ha ganado este año. Tenemos solo tres corredores por encima que han ganado más, que son Pogacar, Almeida y Del Toro", explicó.

"Va a ser, sin ninguna duda, uno de los corredores más importantes del Lidl-Trek, pero no es algo que me preocupe sinceramente. No porque no me preocupe Juan sino porque tengo que confeccionar la plantilla y quiero centrarme en lo que puedo hablar y de lo que tengo que hablar, que es UAE Team Emirates", zanjó Matxin.

Este celebra haber sumado un récord en el ciclismo de 95 victorias gracias sobre todo a "creer siempre en poder ganar y tener muy buenos ciclistas". "Eso es indispensable, a partir de ahí, tener una planificación y un calendario muy definido desde principio de año y no cambiarlo. Hemos ganado 95 carreras, pero también es cierto que corremos 280, así que perdemos muchas más de las que ganamos", reflexionó.

"Esta temporada ha acabado un trienio y hemos roto récords. 29 corredores diferentes que ganan, hemos sido el primer equipo en cada año del trienio y hemos hecho más de 100.000 puntos. Este año hemos conseguido 40.000 puntos y el segundo, un poco más de la mitad, y además tener tres corredores entre los cinco mejores del mundo, como son Pogacar, Del Toro y (Joao) Almeida. El objetivo para el año que viene es manteneros en esta privilegiada posición, que es muy complicado porque cuando llegas te das cuenta que lo más difícil es mantenerse", sentenció.