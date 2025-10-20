Macron rechaza el robo de joyas en el Louvre y promete su recuperación

El presidente de Francia ha tachado el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, cometido este domingo en el Museo del Louvre, como "un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia", en un mensaje en el que ha prometido recuperarlas y ha aludido a un nuevo programa de seguridad que "garantizará la preservación" de los bienes albergados en el centro.

"El robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia", ha afirmado en una publicación en la red social X. "Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia", ha subrayado, al tiempo que ha prometido que "se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París".

Asimismo, ha destacado que "el proyecto Louvre Nouvelle Renaissance (Nuevo Renacimiento), que lanzamos en enero, incluye seguridad reforzada". "Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura", ha destacado.

El líder del Elíseo se ha referido así al robo de hasta nueve joyas que ha provocado el cierre temporal del afamado museo y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de París por "robo organizado" y "conspiración para delinquir", según un comunicado recogido por la emisora Franceinfo.

La fiscal, Laure Beccuau, ha declarado a la televisión BFM TV que los investigadores buscan un "comando" de cuatro personas. De acuerdo con fuentes policiales a 'Le Figaro', entre las 09.30 y las 09.40, varias personas se acercaron al lugar en motocicleta y emplearon un montacargas para acceder a la Galería de Apolo, en la primera planta del museo, donde se encontraban las joyas. Allí, usaron pequeñas motosierras para romper los cristales y acceder a los artículos, y procedieron a darse a la fuga inmediatamente.

Por su parte, el Ministerio de Cultura ha indicado que las joyas robadas son de "bajo valor" y ha detallado que se trata de la tiara del ajuar de la reina María Amelia y la reina Hortensia, el collar del ajuar de zafiro de la reina María Amelia y la reina Hortensia, un pendiente de un par del ajuar de zafiro de la reina María Amelia y la reina Hortensia, un collar de esmeraldas del ajuar de María Luisa, un par de pendientes de esmeraldas del ajuar de María Luisa, un broche conocido como broche relicario, la tiara de la emperatriz Eugenia y un gran lazo a modo de broche del corpiño de la emperatriz Eugenia.

A éstas habría que añadir la corona de la emperatriz Eugenia, que fue encontrada dañada cerca del Museo del Louvre. Además, se ha encontrado en la habitación donde se produjo el robo otra joya cuya identificación no ha sido difundida por parte de la Fiscalía, que ha notificado el hallazgo. Pese a todo, entre las joyas robadas no ha estado el famoso Regente, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates.