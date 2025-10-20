Lleida.net casi triplica su beneficio en el primer semestre, hasta los 900.000 euros

Lleida.net obtuvo un beneficio neto de 899.000 euros en el primer semestre de este año, lo que supone casi triplicar (+188%) las ganancias de 312.000 euros contabilizadas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este lunes la empresa tecnológica en un comunicado.

Entre enero y junio de 2025, la firma se anotó un resultado antes de impuestos de 970.000 euros, un 272% más que un año antes, superando las previsiones avanzadas en julio, a la par que ingresó 10,13 millones de euros, un 6% más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó en los primeros seis meses de este año los 2,19 millones de euros, un 58% más, mientras que el resultado de explotación ascendió a 1,16 millones de euros, cifra un 197% superior.

De igual manera, el margen bruto creció un 14%, hasta los 5,73 millones de euros, con una mejora del margen sobre ventas del 52,7% al 56,6%, impulsado por el cambio en el 'mix' de negocio hacia áreas de mayor rentabilidad.

En este contexto, la empresa redujo su personal de 130 a 124 empleados, como consecuencia de su plan de recuperación, de la implementación de tecnologías de automatización y de un proceso de reorganización interna.

El fundador y consejero delegado de Lleida.net, Sisco Sapena, ha destacado que los resultados auditados demuestran que el modelo de la tecnológica "es más fuerte que nunca". "Confiamos en seguir trabajando para poder aportar valor a nuestros accionistas, y a la industria en general", ha añadido.

LÍNEAS DE NEGOCIO

Por líneas de negocio, la línea de contratación creció un 23%, hasta los 1,96 millones de euros, gracias a una mayor adopción de servicios digitales de firma y contratación electrónica.

La línea de notificación registró un incremento del 11%, hasta los 1,15 millones de euros. Se ha visto positivamente beneficiada por la entrada en vigor de la Ley 1/2025, que refuerza el uso de notificaciones certificadas como medio seguro de comunicación electrónica.

La línea de 'Soluciones SMS' aumentó sus ventas un 20%, hasta los 2,12 millones de euros, y la de 'Soluciones ICX Wholesale' mantuvo una facturación sólida de 3,54 millones de euros.

A finales del periodo, la deuda financiera neta de Lleida.net, que cumplió 10 años como compañía cotizada la semana pasada, se situó en 6,29 millones de euros.

En este momento, sus títulos se comercializan en BME Growth, Euronext París, OTCQX Nueva York, Stuttgart y Francfort.