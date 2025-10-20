Jessica Bueno, salvación, collar de líder, y vuelco en las nominaciones

'Supervivientes All Stars' ha puesto en marcha la maquinaria para activar la cuenta atrás para la gran final del reality de las leyendas y, tras la expulsión de Iván González el pasado jueves, ha sido Gloria Camila la que ha tenido que decir adiós a la aventura este domingo completamente rota en lágrimas tras un igualado duelo frente a la que ha sido su gran pilar durante el concurso, Jessica Bueno.

Una salvación que ha pillado a la ex de Kiko Rivera por sorpresa -ya que estaba convencida de que sería su amiga la que contaría con el apoyo de la audiencia- y le ha dado fuerzas para imponerse en el juego de líder y hacerse por primera vez en lo que llevamos de edición con el ansiado collar que otorga la inmunidad (además del poder de nominar directamente a uno de sus compañeros). Un liderato que, emocionadísima, dedicaba a sus hijos: "sois la fuerza de mi vida".

Llegaba el momento de las nominaciones, en las que Carlos Alba partía con un punto extra después de que Gloria Camila le diese "el beso de judas".

Rubén Torres ha nominado a Miri Pérez-Cabrero, explicando que "a estas alturas hay que pensar con la cabeza, me llevo muy bien con ella pero es una guerrera y tengo miedo a seguir compitiendo con ella. Miri por esta razón, es muy buena competidora".

Miri, por su parte, ha dado su voto a Tony Spina "por descarte ya que ahora mismo no tengo nada en contra de él. Estaba entre él y Adara porque son las personas con las que más discuto, pero le voy a echar al fuego a él porque Adara está muy calmadita y me está dando cierto apoyo".

Adara. Con la sinceridad que la caracteriza, la hija de Elena Rodríguez ha apuntado que no se deja guiar por estrategias sino por el corazón, y de ahí que su nominada sea Miri "porque es con quien más movidas he tenido y hay algo incrustado, por decirlo así".

Carlos Alba. Pensando en que la final está cada vez más cerca, el andaluz ha votado a Tony para "quitarse a los buenos como él", aunque ha reconocido que le parece "un gran tío, con buen corazón y gran superviviente".

Tony Spina. El italiano, a su vez, ha echado al fuego a Carlos porque, en sus propias palabras, "me gusta la gente que diga las cosas a la cara y me han dicho que habla mucho detrás de las cámaras".

¿El restultado? Miri, Carlos y Tony empatados con tres puntos como nominados del grupo, aunque Jessica Bueno todavía tenía que dar un vuelco a la lista final. En primer lugar, deshaciendo el triple empate ya que como ha explicado Sandra Barneda esta noche solo saldrían dos nominados con los votos de sus compañeros, y a continuación dando el nombre de su nominado directo como líder de la semana.

Sin dudarlo, la modelo andaluza ha decidido sacar al novio de Marta Peñate de la nominación, y nominar directamente a Torres, por lo que quiénes se jugarán la expulsión este jueves son Miri Pérez-Cabrero, Carlos Alba y Rubén Torres en plena cuenta atrás para la final.