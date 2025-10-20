Irene Rosales, declaración de intenciones tras oficializar su relación con Guillermo: "Volver a brillar"

En el ojo del hurarán mediático desde que hace una semana salió a la luz que estaba de nuevo ilusionada tras su separación de Kiko Rivera a finales del pasado mes de agosto, Irene Rosales ha decidido dar un importante paso al frente para dejar claro que su incipiente historia de amor con Guillermo va muy pero que muy en serio.

Lejos de esconderse tras protagonizar las portadas de las revistas 'Semana' y 'Lecturas' con el atractivo empresario sevillano de 41 años que le ha devuelto la sonrisa tras su ruptura con el padre de sus hijas, la influencer ha optado por normalizar su relación y abrir su corazón para revelar el gran momento personal que está viviendo apenas mes y medio después de hacer pública su decisión de romper su matrimonio con el hijo de Isabel Pantoja.

Al margen de los rumores de que comenzó su romance con Guillermo cuando todavía estaba con Kiko y de las informaciones que apuntan a que el andaluz -que también se ha separado recientemente- habría compaginado a Irene con otras dos chicas cuando empezaron a "conocerse" y se fraguó su historia de amor, la pareja ha decidido 'oficiliazar' su noviazgo dejándose ver juntos ante las cámaras.

Así, el pasado viernes la excuñada de Isa Pantoja y su nueva ilusión disfrutaron de una tarde en una terraza cercana al que fuera domicilio familiar de Kiko en la que, a pesar de mantener las distancias y evitar ningún gesto de cariño públicamente, derrocharon complicidad, risas y miradas que hablan por sí mismas y reflejan lo encantados que están el uno con el otro.

Un fin de semana clave en su relación ya que, además de 'debutar' como pareja ante la prensa, Irene también ha presentado a Guillermo a todo su entorno, invitándolo a la fiesta del cumpleaños de su hermana Teresa Rosales y compartiendo en redes sociales las imágenes de la celebración, en la que no dudaron en posar abrazados y de lo más sonrientes.

Y por si quedaba alguna duda de que ha decidido ponerse 'el mundo por montera' y que le da igual que Kiko esté dolido "porque no le cuadran las fechas", o que Isabel Pantoja esté "decepcionada" por cómo se está comportando, Irene ha publicado en Instagram una significativa reflexión sobre la etapa que está viviendo y lo feliz que la hace su nuevo amor: "Es bonito sanar. Es bonito cuidarse. Es bonito volver a brillar. Es bonito volver a llenarse de paz", ha expresado junto a varias imágenes en las que se la ve más radiante que nunca.