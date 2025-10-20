El Trofeo ABANCA Ciutat de Palma de la clase Optimist contará con una participación récord de más de 20 países

El Trofeo ABANCA Ciutat de Palma de la clase Optimist, la regata decana de Baleares que se celebrará del 3 al 7 de diciembre, está a punto de completar su aforo a falta de un mes y medio para su celebración y reunirá a tres centenares de deportistas de al menos 21 países, según informaron este lunes desde el Real Club Náutico de Palma (RCNP).

El evento, una de las regatas más antiguas y prestigiosas del calendario internacional de vela infantil, cuenta ya con 283 regatistas preinscritos de 21 países, lo que supone prácticamente la totalidad del aforo previsto, con la presencia de naciones inéditas en la historia del trofeo como Puerto Rico, Perú, India o Uruguay.

Aunque el plazo de inscripción finaliza el 2 de noviembre, la 74 edición del trofeo se presenta como la más internacional y la de mayor nivel competitivo de la última década, una circunstancia que coincide con la incorporación de ABANCA como su patrocinador principal.

Así, en la línea de salida estarán algunos de los mejores especialistas del mundo en la clase Optimist, como el campeón de España Pablo López, la campeona de Europa Lluc Bestard, el sexto clasificado europeo Daniel Capa, los británicos Charlie Holland y Jonny Rogers, o el croata Mihael Zobec, plata en el Mundial 2025. También participarán Inés Méndez, plata mundial y campeona sudamericana, junto al actual defensor del título, Jan Palou, 'top 20' del ranking mundial y campeón del mundo por equipos.

"El Ciutat de Palma es muy atractivo para equipos extranjeros, especialmente del norte de Europa, donde es prácticamente imposible navegar en diciembre. A esa flota, que ya es habitual, se han sumado este año participantes de Hispanoamérica e incluso India. Los deportistas no vienen solos, sino que en muchos casos lo hacen acompañados de sus familias y, por supuesto, sus entrenadores, lo que se traduce en un impacto para la ciudad muy superior al que cabría esperar de una regata infantil", explica Manu Fraga, director del RCNP.

"Aunque el Trofeo Ciutat de Palma es una regata más que consolidada, hacía bastantes años que no percibíamos tanto interés. Tendremos una edición muy potente", reconoce por su parte Jaume Genovard, entrenador de Optimist del RCNP.

Paralelamente, la academia 'Gold Winds', entre cuyos impulsores está el regatista mallorquín Albert Torrres, organizará un clínic de tecnificación del 30 de noviembre al 2 de diciembre, que contará con la participación de varios de los favoritos al título.

El evento comenzará oficialmente el 3 de diciembre con la apertura de la oficina de regatas y el registro de participantes. Los días 4 y 5 se celebrarán las series clasificatorias, mientras que el 6 y 7 quedarán reservados para las series finales, con la flota dividida por grupos en función de sus resultados.

Creado en 1950, tan solo dos años después de la fundación del RCNP, el Trofeo Ciutat de Palma es la competición deportiva más antigua de Baleares, y solo interrumpió su trayectoria en 2021 a causa de la pandemia. Nacido como regata de la clase Snipe, el barco más popular de la época, el evento fue incorporando con los años distintas clases hasta consolidarse, hace cinco ediciones, como una regata exclusiva de Optimist, dentro del compromiso del RCNP con la promoción del deporte base, al que dedica una intensa labor formativa a través de sus escuelas de vela de verano e invierno.