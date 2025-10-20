Agencias

El investigador Claudio Sáez Avaria, Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina

Por Newsroom Infobae

El profesor de Ciencias del Mar y Biología Aplicada de la Universidad de Alicante Claudio Sáez Avaria ha sido galardonado con el IV Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina, informa la fundación en un comunicado este lunes.

Sáez ha sido reconocido por su trayectoria investigadora centrada en el desarrollo de herramientas de biotecnología ambiental para la detección y monitoreo de la contaminación marina.

El galardón será entregado este martes en Alicante, en un acto que también servirá para entregar el III Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina al investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEABCSIC) Óscar Serrano.

El presidente de Banco Sabadell y su Fundación, Josep Oliu, ha señalado que este premio "reconoce las trayectorias de científicos que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad y la conservación del medio marino".

La Fundación ha señalado que el premio forma parte de su compromiso de "reconocer el mejor talento investigador y dar relevancia al impacto de sus líneas de investigación para el progreso y bienestar de las personas".

EuropaPress

Infobae

