Econocom y LG unen cultura cervecera y tecnología en Plaza Mahou, el nuevo espacio de ocio deportivo del Bernabéu

Econocom y LG han sido seleccionadas por Mahou San Miguel para diseñar, implementar y dotar de contenido a Plaza Mahou, la primera fábrica de cerveza dentro de un campo de fútbol de España, que contará con más de 70 metros cuadrados de pantallas, sonido envolvente BOSE y el primer LED LG cilíndrico del continente, lo que "sitúa a Madrid a la vanguardia europea del entretenimiento inmersivo", tal y como ha explicado Econocom a través de un comunicado.

El corazón tecnológico de este espacio, ubicado en el estadio Santiago Bernabéu, es una pantalla LED circular de gran formato suspendida sobre la microcervecería, que recuerda un tanque de cerveza, y que ha sido diseñada a medida por LG Electronics. Esta pantalla, de 6 metros de diámetro por 2,03 metros de altura, está compuesta por 120 cabinets con un píxel pitch de 2,5 mm y un brillo de 800 nits, lo que permite una imagen nítida y de alto impacto.

Además, un túnel de entrada con una cúpula también audiovisual, compuesto por seis pantallas LED sincronizadas con iluminación ambiental dinámica, genera una experiencia envolvente amplificada por los sistemas de sonido de BOSE. En total, se han instalado más de 70 metros cuadrados de pantallas LED y monitores profesionales, controlados a través de un sistema de gestión de contenidos LG Supersign CMS y BrightSign, que permite programar y personalizar la comunicación a tiempo real.

De esta forma, el espacio de hospitality ofrecerá un entretenimiento inmersivo, al combinar gastronomía, innovación audiovisual y cultura cervecera en un entorno deportivo de referencia global. Los impulsores de este proyecto explican que este formato circular es "altamente innovador", ya que hay "muy pocas instalaciones similares". Por ello, se ha diseñado con anclajes de seguridad especiales en cada uno de los cabinets, debido a su ubicación en altura, evitando así cualquier riesgo durante la instalación o mantenimiento.

"Nuestra misión era clara: hacer de Plaza Mahou el espacio de hospitality deportivo tecnológicamente más avanzado de Europa", explica Jaime Villanueva, director general de Econocom Audiovisuales. "El resultado es una solución audiovisual de alto impacto, versátil y coherente con la identidad de la marca, gracias a la colaboración impecable entre todos los socios tecnológicos", ha apostillado.

Por su parte, Eduardo Díaz, director de Hospitality, Venues y Eventos Comerciales, la incorporación de esta tecnología en Plaza Mahou representa "un avance significativo en la mejora de la experiencia del cliente", ya que "no solo contribuye a generar un entorno inmersivo, sino que también permite adaptar los mensajes de forma personalizada para conectar de manera más efectiva con distintos públicos".

Por último, Luis Guerra, responsable de Operaciones especiales, Partnerships y Relaciones Institucionales de LG España, señala que esta colaboración con Econocom es "un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto, desde las fases iniciales del proyecto, permite desarrollar soluciones a medida que fusionan con acierto diseño y tecnología".

Econocom ha diseñado una integración que permite al espacio operar en dos modos principales: modo restaurante, con ambientación musical, contenidos de marca y señalética digital; y modo partido, que convierte Plaza Mahou en una extensión del estadio, con la retransmisión en directo de los encuentros vía Real Madrid TV o LaLiga TV, y conmutación automática de audio y video. Todo ello está gestionado desde una solución de control Crestron, accesible desde una interfaz intuitiva que permite modificar la configuración del espacio en segundos.

Con este proyecto, Econocom busca reforzar su posicionamiento como integrador audiovisual líder para los sectores de retail, hospitality, corporate, healthcare, espacios públicos y eventos, aportando "creatividad, ingeniería y tecnología" a proyectos que ha desarrollado en espacios emblemáticos y de vanguardia tecnológica en más de 90 países y territorios.