Detenido un hombre en el aeropuerto de Atlanta tras amenazar con disparar con un fusil AR-15

Un individuo ha sido detenido este lunes en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta tras amenazar con disparar con un fusil AR-15 que tenía en su camioneta.

El sospechoso, identificado como Billy Joe Cagle, fue arrestado tras un aviso de su propia familia, según ha informado la propia Policía y recoge la filial de la televisión estadounidense Fox.

Cagle profirió las amenazas cuando conducía junto a su familia hacia Atlanta. Entonces aseguró que su intención era hacer daño a la mayor cantidad de gente posible.

La Policía de Cartersville alertó a la Policía de Atlanta en torno a las 9.40 horas y transmitió la fotografía de Cagle y la intención del sospechoso de dirigirse al aeropuerto.

Cagle entró en la terminal a las 9.31 horas y estuvo en la zona unos 20 minutos, hasta que los agentes lo avistaron y lo detuvieron a las 9.54 horas. Entonces no llevaba encima ningún arma, pero en su camioneta se halló un fusil AR-15 cargado con una bala en la recámara y 26 más en el cargador.

El jefe de la Policía de Atlanta, Darin Schierbaum, ha agradecido la labor de los agentes que realizaron la detención y al sargento que coordinó la operación con la transmisión de la información.

La Policía ha informado de que se presentarán cargos por amenazas terroristas, intento criminal de perpetrar una agresión agravada, posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito y posesión de un arma de fuego por un delincuente.