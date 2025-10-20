Agencias

Detenida en Mallorca una pareja por robo con fuerza y tentativa de estafa

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de origen español y a un hombre de origen brasileño, como presuntos autores de un robo con fuerza y de tentativa de estafa.

Según han informado en un comunicado, el pasado martes agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional se hicieron cargo de una investigación por un robo con fuerza, que fue denunciado por la propietaria de una vivienda en la urbanización de Son Gual.

La víctima informaba que los inquilinos de la vivienda le habían informado del robo sufrido percatándose de que los ladrones había accedido a través de una ventana de una habitación que habían fracturado. Asimismo, informaron que los presuntos autores se habían apoderado de aparatos electrónicos, teléfonos móviles, tarjeta bancaria y dinero en efectivo, destacando que los aparatos eléctricos disponían de aplicaciones de rastreo. Además, una de las inquilinas indicó que habían usado la tarjeta para intentar hacer un cargo sin conseguirlo.

Tras los hechos denunciados, el Grupo de Robos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación e identificaron a la pareja como los presuntos autores de los hechos, por lo que iniciaron un dispositivo de localización y detención de los mismos.

Así, localizaron a la presunta autora del robo con fuerza y tentativa de estafa en un domicilio muy cercano al lugar de los hechos y procedieron a su detención trasladándola hasta dependencias policiales. Posteriormente siguiendo con el dispositivo policial, se localizó al varón, que también fue detenido como presunto autor de los hechos y trasladado hasta dependencias policiales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El investigador Claudio Sáez Avaria, Premio Fundación Banco Sabadell a la Sostenibilidad Marina

El investigador Claudio Sáez Avaria,

Gobierno plantea subir la cuota de autónomos en hasta 14,75 euros al mes en 2026 en tramos de mayores ingresos

Gobierno plantea subir la cuota

Bolaños sobre el cambio de hora: "Hoy no tiene sentido cambiar dos veces de hora al año"

Bolaños sobre el cambio de

La tomografía computarizada oportunista se posiciona como herramienta prometedora para el diagnóstico de la osteoporosis

Infobae

La ONU alerta a Kirguistán de que restaurar la pena capital "viola el Derecho Internacional"

La ONU alerta a Kirguistán