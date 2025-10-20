David Ferrer: "Tendremos nuestras opciones, somos un equipo que sabe manejar la presión"

El capitán español del equipo de Copa Davis, David Ferrer ha comentado este lunes que, en la 'Final a 8' de Bolonia, España tendrá "opciones" de conseguir el título porque son un equipo de "sabe manejar la presión" y están "preparados para competir", aunque ha recordado que la eliminatoria de cuartos ante República Checa será "difícil".

"No sabría decirte un porcentaje de opciones de ganar la Copa Davis. Pero con los jugadores que tenemos, tendremos nuestras opciones. Tenemos un equipo bueno que han ganado grandes competiciones y saben manejar la presión. Aunque no es lo mismo ganar individualmente que como equipo", afirmó el capitán de Copa Davis español en la rueda de prensa en la que anunció los nombres de cuatro de los cinco jugadores que formarán equipo en la 'Final a 8' que se disputa en Bolonia.

Ferrer se mostró "ilusionado" por competir un año más por el título de Copa Davis. "Tenemos una eliminatoria difícil de cuartos de final ante República Checa, que tiene tres Top-20, pero soy consciente de que estamos preparados para competir y tenemos opciones de ganar", apuntó.

El de Jávea recalcó que la última eliminatoria ante Dinamarca en Marbella, en la que España remontó un 2-0 inicial en el marcador, fue "histórica". "Los jugadores son los importantes y que estemos en la 'Final a 8' es algo que valoro muchísimo. Las primeras espadas no pudieron estar y los que estuvieron hicieron un gran esfuerzo para llegar a las finales. Estoy muy feliz por ellos", elogió.

En cuanto al equipo que competirá en Bolonia por el título, el capitán español apuntó que sólo dio cuatro nombres porque el del quinto prefiere "esperar". "Lo daré cuando crea conveniente. Las dos últimas eliminatorias he esperado al final porque en un mes pueden pasar muchas cosas", explicó.

Dos de esos nombres son los de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers, dos jugadores que participarán en las ATP Finals de Turín la semana anterior. "Que estén en las Finales de Turín hace que vengan con ritmo de partidos y competición en la misma superficie. Lo bueno es que cuando acaben el Masters, aunque jueguen la final, tendrán unos días para entrenar y adaptarse a la pista. Ojalá ganen los dos y lleguen lo más tarde posible", analizó.

Ferrer también opinó sobre jugar por primera vez desde que se instauró el nuevo formato lejos de España: "El formato ha cambiado y no jugamos contra los italianos. El hecho de ser un país vecino y que esté Alcaraz, que es un tenista muy querido, también nos ayudará".

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, confesó que están "ilusionados" con la 'Final a 8' y ha sido "duro" llegar a ella. "La eliminatoria de Marbella fue muy emocionante. Estar en las finales de la Davis es algo muy difícil de conseguir", añadió.

Díaz destacó que tanto el equipo masculino como el femenino se clasificaran para las finales de la Copa Davis y BJKC, asegurando que el tenis español tiene "una trayectoria fantástica". "De cuatro Grand Slam, los españoles han ganado los dos cuadros principales en dos. España es referencia del tenis mundial. Tenemos un equipazo y muchas opciones de conseguir la séptima Davis", recalcó.

Por último, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ensalzó las "satisfacciones" que da el tenis español, que son "extraordinarias". "El tenis en la Davis es un deporte de equipo. De equipo con mayúsculas, donde es fundamental tener un gran capitán como Ferrer. Es un grupo humano muy unido que saca las fuerzas de donde no las hay", concluyó.