Cuatro muertos en un incendio en un edificio de viviendas de Lyon

Cuatro personas han muerto en un incendio declarado en la madrugada de este lunes en un edificio de diez plantas de la ciudad de Lyon, según ha informado la Prefectura.

El incendio comenzó sobre las 5.10 horas en un edificio de diez plantas del distrito 3 de la ciudad. Hasta 68 bomberos, personal del Servicio de Emergencias Médicas (SAMU) y de la Policía Nacional acudieron al lugar. El fuego quedó extinguido sobre las 7.00 horas.

El alcalde de Lyon, Grégory Doucet, ha expresado su "profunda conmoción" por el suceso y ha confirmado que los fallecidos eran "dos mujeres y dos hombres", según recoge la televisión francesa BFMTV.

"Mis condolencias para las víctimas, sus seres queridos y todos los afectados. Quiero expresarles nuestro más sentido pésame", ha añadido el alcalde.

"Se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas de esta tragedia. El ayuntamiento apoyará plenamente a las autoridades para que se esclarezca este asunto", ha destacado Doucet.