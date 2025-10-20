Condenado a 24 años de cárcel un hombre en Túnez por utilizar Youtube para supuestamente promover el terrorismo

La Sala Penal de Asuntos de Terrorismo del Tribunal de Primera Instancia de Túnez ha condenado a 24 años de prisión a un hombre que supuestamente creó un canal de YouTube para promover el terrorismo e insultar a las autoridades tunecinas.

Según la investigación, el acusado creó un canal en dicha plataforma para difundir retórica contra el Estado y llamamientos a la rebelión, mientras publicaba contenido que animaba a jóvenes tunecinos a unirse a grupos terroristas en distintas zonas del mundo.

Los investigadores han revelado que el hombre recibía instrucciones de elementos extremistas desde el extranjero, utilizando los medios digitales como herramienta de adoctrinamiento y reclutamiento, según recoge el portal de noticias Tunisie Numerique.

La Fiscalía había considerado que los actos formaban parte de una organización terrorista que explotaba sistemáticamente las plataformas digitales para difundir ideología extremista e incitar a la violencia. Los cargos que se le imputaron fueron pertenencia a una organización terrorista, incitación a comisión de actos terroristas y menoscabo de la seguridad del Estado.