Agencias

Condenado a 24 años de cárcel un hombre en Túnez por utilizar Youtube para supuestamente promover el terrorismo

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Sala Penal de Asuntos de Terrorismo del Tribunal de Primera Instancia de Túnez ha condenado a 24 años de prisión a un hombre que supuestamente creó un canal de YouTube para promover el terrorismo e insultar a las autoridades tunecinas.

Según la investigación, el acusado creó un canal en dicha plataforma para difundir retórica contra el Estado y llamamientos a la rebelión, mientras publicaba contenido que animaba a jóvenes tunecinos a unirse a grupos terroristas en distintas zonas del mundo.

Los investigadores han revelado que el hombre recibía instrucciones de elementos extremistas desde el extranjero, utilizando los medios digitales como herramienta de adoctrinamiento y reclutamiento, según recoge el portal de noticias Tunisie Numerique.

La Fiscalía había considerado que los actos formaban parte de una organización terrorista que explotaba sistemáticamente las plataformas digitales para difundir ideología extremista e incitar a la violencia. Los cargos que se le imputaron fueron pertenencia a una organización terrorista, incitación a comisión de actos terroristas y menoscabo de la seguridad del Estado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Petro afirma que el TLC con EEUU está "suspendido de facto" desde la imposición de aranceles en julio

Petro afirma que el TLC

Identifican nuevas ventajas de los programas Montessori públicos respecto a la educación preescolar tradicional

Identifican nuevas ventajas de los

El Ejército israelí comienza la demarcación física de la 'línea amarilla' en la Franja de Gaza

El Ejército israelí comienza la

VÍDEO: El cable del funicular que se accidentó en Lisboa no estaba certificado para el transporte de personas

VÍDEO: El cable del funicular

VÍDEO: Trump amenaza con "erradicar" a Hamás "si no se portan bien"

VÍDEO: Trump amenaza con "erradicar"