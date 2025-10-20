Carlos Sainz, sancionado con cinco puestos en la parrilla de México

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) recibió una sanción de cinco puestos en la parrilla del próximo Gran Premio que dispute, que debería ser la próxima semana en México, al ser declarado culpable del accidente con Kimi Antonelli (Mercedes) este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos.

Sainz vio terminada su carrera en Austin en la séptima vuelta, cuando en la curva 15 trató de adelantar a Antonelli y se encontró la puerta cerrada por dentro. Según la investigación de los comisarios de la FIA, tras escuchar a ambas partes, Sainz no "se había ganado el derecho" a que el italiano le dejase el espacio.

El madrileño, que alegó que Antonelli debería haber anticipado el adelantamiento y haber dejado hueco por dentro, llegó por detrás sin llegar a ganar la posición al Mercedes, según la resolución del incidente. De esta forma, y ya que Sainz no pudo ser sancionado en carrera por el abandono, el piloto español perderá cinco puestos en la parrilla del próximo Gran Premio que dispute.

Después de Austin (Texas), el Mundial de Fórmula 1 viaja a México sin descanso, del 24 al 26 de octubre, donde Sainz tendrá que cumplir dicha sanción. Después de la carrera en blanco en el COTA, el madrileño confesó que el choque "se podía haber evitado", aceptando su parte de culpa pero lamentando también que Antonelli no le viese llegar y cerrase la puerta al adelantamiento.