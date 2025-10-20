Caja de Ahorros destaca entre las empresas con mejor reputación financiera en Panamá, según Merco 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

El monitor Merco reconoce la sólida gestión de Caja de Ahorros bajo el liderazgo de Andrés Farrugia, destacando su compromiso con la confianza, la transparencia y la sostenibilidad

Caja de Ahorros fue reconocida por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) como una de las entidades financieras con mejor reputación del país en la edición 2025 de su prestigioso ranking, que evalúa el desempeño y la percepción de las empresas más relevantes de Panamá.

El resultado refleja el liderazgo sostenido de Caja de Ahorros dentro del sistema financiero nacional, así como el impacto positivo de su gestión institucional, enfocada en la educación financiera, la transformación digital y la confianza ciudadana.

Bajo la dirección de su gerente general, Andrés Farrugia, el banco ha reforzado su posicionamiento como una entidad cercana, transparente y comprometida con el desarrollo económico y social del país.

El ranking Merco 2025 se elaboró a partir de 14.352 encuestas y 24 fuentes de información, con la participación de 449 directivos de grandes empresas, 45 analistas financieros, 44 periodistas de información económica, 51 catedráticos del área empresarial, 50 ONG, 50 sindicatos, 50 asociaciones de consumidores y más de 11.000 encuestas de Merco Talento.

Asimismo, el estudio incorporó un análisis de reputación digital (Merco Digital) —en colaboración con Nethodology— que examinó 1.877 menciones y un benchmarking de 42 empresas mediante indicadores objetivos.

Toda la metodología fue revisada de forma independiente por KPMG, lo que garantiza la transparencia y fiabilidad de los resultados.

"La reputación no es un discurso, sino el reflejo de una cultura basada en la confianza, el diálogo y una estrategia clara de negocio. En la era digital, guardar silencio ya no es una opción", afirmó Raquel Robleda, directora de Merco Panamá.

La destacada posición de Caja de Ahorros reafirma el valor de su compromiso con Panamá y con la confianza de sus clientes. Con más de 90 años de trayectoria, la entidad continúa avanzando en su propósito de ser un banco estatal moderno, sostenible y orientado al bienestar de los ciudadanos, consolidándose como un referente en reputación, liderazgo y responsabilidad corporativa.

