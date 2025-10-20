Bárbara Rey desafía a Ana Herminia tras su último ataque: "¿Ella es coreógrafa? No tenía ni idea"

Bárbara Rey, protagonista indiscutible de la última edición de 'Bailando con las Estrellas', afrontó el pasado viernes uno de los momentos más duros al convertirse en la quinta expulsada del reality, aunque aún mantiene la esperanza de regresar gracias al proceso de repesca que se abre para los concursantes eliminados. Tras su salida, la vedette se dejó ver disfrutando de una animada cena en Madrid junto a su bailarín y compañero de concurso, Abel Gil, desmintiendo así los rumores de mala relación entre ambos. A la velada también asistieron su hija, Sofía Cristo, la pareja de la DJ, Sandra Ly, y la madre de esta última, quien no dudó en bromear identificándose como la "consuegra" de la actriz.

La artista respondió con ironía a los comentarios de Ana Herminia, quien había puesto en duda la calidad de su baile desde su supuesta perspectiva como coreógrafa. "¿Ah, ella es coreógrafa? No sabía, no tenía ni idea. Dale, pues me parece muy bien. Todo el mundo tiene que opinar lo que piensa. Nada, no tengo nada", comentó Bárbara, restando importancia a las críticas. Sobre las acusaciones de que no sabe bailar, la vedette respondió entre risas: "Y ahora menos que me han echado. Jajajaja".

En cuanto al tema de las memorias que está escribiendo su hijo, Ángel Cristo Jr., se pronunció con diplomacia: "¿Las está haciendo? Bueno, pues nada. Todo perfecto, me encanta. Maravilloso todo", y concluyó con una declaración firme: "Estamos muy bien, gracias a Dios. Pese a quien le pese".

Las imágenes y testimonios de estos días dejan claro que, lejos de cualquier conflicto, musa del destape español mantiene una relación cordial con Abel Gil, compañía que disfruta también en sus paseos por las calles de Madrid, siempre arropada por su entorno familiar. Con la repesca en el horizonte, la vedette no pierde el ánimo y sigue mostrando su característico sentido del humor y resiliencia ante las críticas y el revuelo mediático generado tras su paso por el concurso.