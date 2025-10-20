Agencias

AV. Alcaraz, Munar, Martínez y Granollers, equipo español para la 'Final a 8' de la Copa Davis

Por Newsroom Infobae

Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers formarán la selección española de tenis que competirá del 19 al 23 de noviembre en la 'Final a 8' de la Copa Davis 2025 que se disputará en la ciudad italiana de Bolonia, según ha confirmado este lunes el capitán David Ferrer.

De este modo, el de Jávea podrá volver a contar con el número uno del mundo, inédito hasta ahora en esta competición este año después de no jugar la primera ronda previa ante Suiza y de darse de baja por molestias físicas para la segunda del mes pasado ante Dinamarca.

'Ferru' también recupera al experto doblista catalán Marcel Granollers, que no pudo estar ante los daneses por una lesión de tobillo, y mantiene respecto a la última eliminatoria a Munar y a Martínez, este último clave al sumar un punto vital al derrotar a Holger Rune.

España se medirá en la fase de cuartos de final ante Chequia y si consigue el pase a semifinales, allí le esperaría el ganador del duelo entre Argentina y Alemania. Por el otro lado del cuadro, la vigente campeona, Italia, ante Austria y Francia frente a Bélgica serán los duelos de cuartos de final.

