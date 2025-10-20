Agencias

Asesinado el presidente de la Asociación Nacional de Citricultores de México

El presidente de la Asociación Nacional de Citricultores en México, Bernardo Bravo Manríquez, ha sido hallado muerto en el estado mexicano de Michoacán. Bravo era conocido por las críticas a los grupos criminales activos en la zona.

"Bravo Manríquez fue localizado sin vida este día, a bordo de su vehículo, en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates. Información preliminar", ha indicado la Fiscalía General del Estado de Michoacán en un comunicado.

El empresario habría sido asesinado por individuos armados el domingo en una zona con presencia del conocido como Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG), informa el diario mexicano 'El Universal'.

Bravo era además el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y había recibido amenazas de muerte por los paros de protesta de los productores de limón de Apatzingán en respuesta a las extorsiones el grupo Los Viagras, aliados del CMNG.

