Alexander Zverev regresa al equipo alemán de Copa Davis para la 'Final a 8'

El tenista alemán Alexander Zverev ha entrado este lunes en la lista del equipo alemán de Copa Davis después de casi tres años de ausencia, para la disputa de la 'Final a 8', que se jugará en la ciudad italiana de Bolonia del 18 al 23 de noviembre, según confirmó el capitán alemán de Copa Davis, Michael Kohlmann.

Por primera vez desde febrero de 2023 y por primera vez en la historia del actual formato de fase final, el campeón olímpico de 2021, Alexander Zverev participará en una eliminatoria de Copa Davis. "Cuando esté en forma, lo consideraré seriamente", declaró recientemente Zverev, que ha tenido una temporada discreta hasta el momento.

El hamburgués, que solo ha logrado una victoria este año, en el torneo de Múnich, lleva varias semanas sufriendo problemas de espalda y también ha tenido molestias en el hombro recientemente.

El capitán alemán de Copa Davis subrayó su "calidad". "Estoy encantado de que Zverev haya vuelto al equipo y compita por primera vez con nosotros en la fase final. Su regreso nos hace aún más difíciles de predecir para cualquier rival y, por lo tanto, aumenta nuestras posibilidades de avanzar", añadió.

Los alemanes se enfrentarán a Argentina en cuartos de final el 20 de noviembre. Si superan a los sudamericanos, se enfrentarían en semifinales a España, que contarán con el número uno del mundo Carlos Alcaraz, o a República Checa.

Además de Zverev, Kohlmann también convocó a Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann, así como a los doblistas Kevin Krawietz y Tim Pütz. Una Alemania que buscará ganar un título que no logra desde hace más de tres décadas. En aquella ocasión, el equipo liderado por Michael Stich celebró la victoria en casa, en una final ante Australia en Düsseldorf.