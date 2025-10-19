Zelenski asegura estar dispuesto a reunirse con Trump y Putin en Budapest

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado su disposición a reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con el presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechando el encuentro que ambos tienen previsto mantener en Budapest.

Para Zelenski, Putin es un "terrorista", aunque ha expresado su interés en un encuentro cara a cara. "Si queremos realmente tener una paz justa y duradera necesitamos a las dos partes de esta tragedia. ¿Cómo se va a llegar a ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", ha argumentado en una entrevista con la cadena ABC grabada el viernes y emitida este domingo. Por eso, al ser preguntado por si intentaría estar en Budapest, Zelenski ha explicado que le dijo a Trump que "estoy listo".

"Putin es parecido, aunque más fuerte que Hamás", ha añadido Zelenski al comentar las posibilidades de que Trump logre un acuerdo en Ucrania como el que ha conseguido para parar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. "La guerra es más grande y el Ejército ruso es el segundo más grande del mundo y por eso es necesaria más presión", ha argumentado.

Así, ha reclamado la entrega de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk para poder atacar objetivos más lejos dentro del territorio ruso. "Es bueno que el presidente Trump no haya dicho 'no', pero hasta hoy no ha dicho 'sí'", ha explicado Zelenski.

Zelenski ha subrayado que "no estamos perdiendo la guerra y Putin no está ganando" y ha atribuido el incremento de los ataques aéreos rusos a que Rusia está en una "posición débil" en el campo de batalla.

A la pregunta sobre la posibilidad de ceder territorios para poner fin a la guerra, Zelenski ha advertido de que "si queremos parar esta guerra e ir a las negociaciones de paz urgentemente, por la vía diplomática, tenemos que quedarnos donde estamos, no darle más a Putin". Las negociaciones de paz deben desarrollarse sin violencia, "no bajo los misiles y los drones".