Vox exigirá esta semana en el Congreso frenar las renovables y destituir a Beatriz Corredor de Red Eléctrica

Vox defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una iniciativa con la que pide frenar la expansión "desordenada" de plantas de energía renovable y destituir de su cargo a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por sus responsabilidades durante el apagón del pasado 28 de abril.

La formación de Santiago Abascal plantea esta propuesta en una moción consecuencia de la interpelación urgente que dirigieron el pasado miércoles a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

El partido sostiene que hay que contener esa expansión de las renovables porque entiende que "compromete la estabilidad del sistema eléctrico", por lo que pide dejar sin efectos los trámites simplificados de evaluación ambiental que han facilitado su implantación "masiva".

En lo que respecta a Beatriz Corredor, el partido apunta que las principales compañías energéticas han señalado la responsabilidad del operador del sistema en el apagón, y de que el coste de las actuaciones necesarias para evitar su repetición supera los 3.000 millones de euros.

"El Ejecutivo continúa sin asumir responsabilidades ni ofrecer explicaciones sobre el impacto económico y social de este nuevo golpe al sistema energética", argumenta Vox. En este contexto, el partido pide el cese de la que también fue ministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

PAQUETE DE MEDIDAS ENERGÉTICAS

En la moción, recogida por Europa Press, el grupo parlamentario incluye una amplia batería de medidas que suele incluir en todas sus propuestas de ámbito energético, tales como derogar la ley de cambio climático de 2021 y las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo o impulsar un Plan Nacional del Agua.

A su vez, se plantea evaluar la capacidad real de la red eléctrica española, ejecutar de manera inmediata las infraestructuras necesarias para reforzar la red de transporte eléctrico y revisar la estructura interna del sistema eléctrico para garantizar la "independencia" y "robustez" de los nodos.

Por último, incluye peticiones para detener el cierre de centrales nucleares, garantizar el suministro eléctrico a la gran industria, reforzar las interconexiones con Francia y Portugal y exigir transparencia a Red Eléctrica obligando a que publique periódicamente la potencia disponible.