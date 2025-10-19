Agencias

Trump suspende toda la ayuda de EEUU a Colombia tras acusar a Petro de ser un "líder del narcotráfico"

Por Newsroom Infobae

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo la suspensión inmediata la ayuda de su país a Colombia tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico"

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump denuncia que "la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo".

Trump ha manifestado que la ayuda que Estados Unidos está prestando al país se ha convertido en una "estafa a largo plazo" y ha anunciado que "a partir de hoy" quedará suspendida "cualquier forma de pago o subsidio a Colombia".

Además, Trump ha amenazado incluso con una intervención directa si Petro, "un líder poco reconocido e impopular", no "cierra de inmediato los campos de exterminio" que representan las zonas de producción de droga en su país o, de lo contrario Estados Unidos "los cerrará por él, y no será bonito".

