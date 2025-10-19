Termina sin incidentes la votación en la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia

Este domingo a las 16.00 horas (22.00 horas en la España peninsular) ha terminado la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia sin incidentes de importancia, según han destacado las autoridades electorales.

"Hasta el momento hay un reporte positivo de la jornada electoral, las mesas iniciaron de manera puntual y eso nos favorece, a las 4 de la tarde se realizará el escrutinio y conteo de votos, y eso también va favorecer para tener lo más pronto los resultados del Sirepre y anunciarlos a la población", ha explicado el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila.

Tras el cierre de urnas comienza el escrutinio y la aportación de datos al Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) para ofrecer los resultados preliminares de la votación.

Ávila ha destacado que el proceso se desarrolla sin inconvenientes y ha destacado la participación de la población en unos comicios de manera pacífica y en un marco de respeto, según recoge la agencia de noticias oficial boliviana, ABI.

Este domingo se disputan la Presidencia de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz, ambos candidatos conservadores en una segunda vuelta que ha supuesto toda una sorpresa tras 20 años en el poder de partido de izquierda Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente saliente, Luis Arce.