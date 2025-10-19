SIP entrega los Premios a la Excelencia Periodística 2025 a trabajos de América y España

Punta Cana (República Dominicana), 18 oct (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entregó este sábado los Premios a la Excelencia Periodística, un total de 12 galardones que incluyen 24 menciones honoríficos que premian trabajos de América y España.

Entre los premiados hay periodistas de medios nacionales, locales y plataformas de colaboración de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá y Perú.

Los Premios a la Excelencia Periodística fueron entregados en el marco de la 81ª Asamblea General de la SIP que se celebra en Punta Cana (República Dominicana) hasta este próximo domingo.

Los trabajos galardonados van desde la denuncia del tráfico de personas en el Caribe, hasta la resiliencia de comunidades indígenas frente a la crisis climática en Canadá o investigaciones sobre corrupción, crimen organizado y migración forzada, cuya amplitud temática fue resaltada por el jurado.

Entre los galardonados se encuentran los periodistas del periódico español El País Carolina Mundi y Luis Almodóvar por "denunciar, mediante imágenes y testimonios demoledores, el aplastamiento de los derechos de las mujeres y, en general de la población afgana, por parte del régimen Talibán" en su documental 'El yugo talibán que asfixia a las mujeres en nombre de Alá', señaló la SIP en la entrega de premios.

También está premiado el periodista Hugo Alconada Mon del periódico argentino La Nación por su entrevista 'Pepe Mujica: A los 20, el amor es fogata. A los 80, una dulce costumbre para dispararle a la soledad'.

A la vez, recibieron el premio los periodistas Diego Prado Alonso, Valente Rosas Pacheco, Omar T. Bobadilla, Irving Morales Agiss, Silber Meza, Antonio Mundaca, Alejandra Mabel Crail Pérez de El Universal de México por su trabajo 'Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia'.

Asimismo, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, del periódico peruano El Comercio, recibirá el galardón por su crónica 'Muerte en la plaza San Martín' en el que reconstruye "utilizando profusión de datos y fuentes irrefutables, y mediante una prosa cadenciosa, inmersiva y de vuelo literario, un crimen histórico de hace casi un siglo en el Perú".

Además, la SIP entregó también el Premio al Ejecutivo del Año 2025 a René Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica (Teletica).

En su discurso de aceptación, Picado señaló que en la actualidad "en el mundo se libra una lucha por la libertad" y añadió que "la SIP da un gran respaldo" al trabajo periodística.

Picado quien lidera Canal 7 -sede de Telenoticias, el noticiero costarricense de mayor trayectoria- señaló que "la verdad da fuerza a la libertad".