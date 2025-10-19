Agencias

Sánchez promete reforzar la investigación y recursos en la lucha contra el cáncer de mama en su Día Mundial

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido seguir reforzando la investigación y recursos en la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que celebra este domingo, 19 de octubre, su Día Mundial.

"Cada mujer merece que estemos a la altura. ¿Cómo? Invirtiendo más en investigación para avanzar en la lucha contra el cáncer de mama; reforzando el sistema de detección precoz a través de los programas de cribado y también de seguimiento; y promoviendo una cultura de prevención que fomente una vida saludable", asegura Sánchez en un vídeo publicado en su perfil de X en el que aparece con el lazo rosa, símbolo internacional de la lucha contra el cáncer de mama.

Sánchez asegura en el vídeo que mil mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama al año en España, donde se ha conseguido que "la mortalidad descienda en los últimos años". Sin embargo, pese a este dato, señala que el desafío "sigue siendo enorme".

"Por eso defendemos una sanidad pública fuerte que garantice la atención y todos los medios a las mujeres que padezcan esta enfermedad, vivan donde vivan. No estáis solas, estamos con vosotras hoy y siempre", concluye.

