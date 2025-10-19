Salamanca acogerá el XXXV Congreso de inspectores de Hacienda, en un contexto de "incertidumbre y desafíos"

Más de 600 inspectores de Hacienda del Estado de toda España se darán cita del 23 al 24 de octubre en la ciudad de Salamanca para celebrar el XXXV Congreso anual de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

Baja el título 'Sistema Tributario: un entorno de incertidumbre', el Palacio de Congresos de Salamanca acogerá el Congreso anual de los Inspectores de Hacienda, en un momento marcado por la incertidumbre económica y los desafíos que enfrenta el sistema tributario español.

En el Congreso participarán expertos del mundo tributario y universitario, así como autoridades del Ministerio de Hacienda y, en particular, de la Agencia Tributaria, para debatir, entre otros temas, acerca de los principios constitucionales del ordenamiento jurídico tributario.

"Creemos que la 'Ciudad del Español', como también es conocida internacionalmente, es el mejor lugar del mundo para celebrar nuestro Congreso, en estos momentos tan complicados por los que estamos atravesando y en los que nos ha tocado vivir serias incertidumbres para nuestro devenir profesional", ha señalado la presidenta de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, en una carta dirigida a los inspectores.

Desde hace más de un año Inspectores de Hacienda del Estado y otros expertos en financiación autonómica han alertado sobre los riesgos que entraña la llamada 'financiación singular' para Cataluña.

De hecho, recientemente la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha denunciado la creación de una estructura tributaria paralela en Cataluña "sin amparo legal" y ha pedido al Ministerio de Hacienda aclarar si está previsto el traslado de funcionarios a la Agencia Tributaria de Cataluña, tal como viene anunciando ERC.

La asociación ha trasladado su profunda preocupación ante los recientes avances en el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), especialmente tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que desarrolla la estructura jurídica de la Agencia catalana, validado en el Parlament de Cataluña.

Según han criticado los inspectores, esta medida, que ha sido adoptada sin respaldo legislativo alguno que justifique la urgencia del decreto-ley, ni la creación de una estructura tributaria paralela, que "pone en riesgo principios constitucionales fundamentales como la igualdad y la solidaridad interterritorial".

Para IHE, es muy preocupante el desamparo de los funcionarios de la Agencia Tributaria en Cataluña ante la falta de explicaciones y garantías por parte de la ministra de Hacienda, que sigue sin aclarar si se producirán o no traslados de funcionarios a la Agencia Tributaria catalana, como desde ERC se indicó a mediados de septiembre.

INAUGURACIÓN A CARGO DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

La inauguración oficial de las jornadas profesionales del Congreso, el jueves 23 de octubre, correrá a cargo de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, acompañada de la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán.

También intervendrán en la apertura el jefe de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales, Antoinette Musilek, y el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García Carbayo.

Por su parte, aún está por confirmar la presencia del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que podría clausurar el XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado el viernes, 24 de octubre, junto a la presidenta de la asociación.

El objetivo principal de esta cita anual, que desde hace 35 años celebran los inspectores de Hacienda del Estado en una ciudad de España, es abordar temas relacionados con la eficiencia en el ámbito de la Administración tributaria.