El Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA) ha organizado las primeras jornadas sobre "La personalidad y sus trastornos", del 20 al 24 de octubre en formato online y en horario de tarde. En las jornadas intervendrán catorce destacados profesionales de la salud mental de Madrid, Barcelona, Bilbao, Navarra, Málaga, Murcia, Chile y Oviedo.

Entre los intervinientes estará el médico psiquiatra presidente de la Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad, Carlos Mirapéix, el jefe de Psiquiatría del Hospital de Basurto, Miguel Ángel González Torres; o el psicólogo clínico y catedrático de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez.

El trastorno límite de la personalidad es un trastorno mental grave y de elevada frecuencia, entre el 1 y el 6 por ciento de la población general, que se caracteriza por una sensibilidad extrema a problemas interpersonales, emociones intensas y cambiantes y conductas impulsivas. Uno de sus mayores problemas asociados es el elevado índice de conductas suicidas y mortalidad, con la dificultad añadida de la escasa respuesta al tratamiento habitual, lo cual complica más la evolución del trastorno.

Estas primeras jornadas asturianas sobre la personalidad y sus trastornos surgen con el propósito de ofrecer conocimiento sobre los diferentes modelos con evidencia científica en el tratamiento y sobre la aplicación de programas desarrollados en la esfera pública y privada.

En las sesiones intervendrán los psicólogos y psicólogas Iñaki Lorea (Universidad de Navarra), Joaquín Soler (Universidad de Barcelona), Juan José Macías (Universidad de Málaga), Verónica Steiner (Universidad de Chile), Natalia Seijo (Universidad Complutense), Pepa González (Universidad de Murcia), Rubén Peinado (Servicio Navarro de Salud), Andrés Calvo (Universidad de Oviedo), la coordinadora de las jornadas Esther Blanco (Universidad de Oviedo) y los médicos psiquiatras Pedro Sanz Correcher (Hospital 12 de Octubre de Madrid) y Luis Valenciano (Universidad de Murcia).