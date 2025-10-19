Agencias

Podemos exigirá esta semana en el Congreso convertir en fijos a interinos de la Administración Pública

Podemos defenderá esta semana una iniciativa en el Pleno del Congreso con la que pide al Gobierno impulsar una reforma legal para que los empleados públicos de todas las administraciones que estén contratos por un tiempo superior al legal o en abuso de temporalidad o lo hayan estado y hayan sido cesados, obtengan la condición de empleados públicos fijos.

La petición de Podemos se plasma en una moción consecuencia de una interpelación urgente que la formación morada dirigió al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la última sesión plenaria.

En esa interpelación, la diputada de Podemos, Noemí Santana, advirtió al ministro de que su formación no apoyará la Ley de Función Pública que se está tramitando ahora en el Congreso si no hace fijos a los interinos.

Sin embargo, el ministro ya rechazó esa exigencia de Podemos, puesto que según López se vulneraría los principios de mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública recogidos en la Constitución.

Con este panorama, Podemos volverá a defender esta petición en la Cámara Baja, alegando que en el conjunto de las administraciones del Estado se calcula que hay más de 900.000 trabajadores y trabajadoras públicas contratados incumpliendo los límites máximos legales o encadenando nombramientos de forma injustificada.

Además, el partido de Irene Montero apunta que el Abogado General de la UE ha manifestado la obligatoriedad de indemnizar a estos trabajadores por el abuso sufrido y ha puesto de manifiesto que las indemnizaciones equivalentes al despido objetivo o, inclusive, al despido improcedente, no cumplen esta función.

Así las cosas, Podemos cree que hay que consolidar a estas personas en puestos fijos, cuestión sobre la que forzará una votación en la que el hemiciclo tendrá que posicionarse.

