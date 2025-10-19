Petro responde a Trump que sus asesores le están engañando sobre la situación en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido a la decisión de Donald Trump de cortar la ayuda al país por su pasividad en la lucha contra el narcotráfico que el presidente de EEUU vive engañado por "sus logias y sus asesores" antes de asegurar a Washington que él, como mandatario colombiano, es el principal enemigo de los "narcos" del país.

Petro ha reaccionado en estos términos al contundente anuncio formulado esta tarde por Trump, en el que no solo ha anunciado el fin de la ayuda a Colombia, sino que ha avisado con intervenir para destruir los campos de coca del país.

"Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", ha indicado el presidente colombiano.

En su mensaje publicado en su cuenta de X, Petro ha recomendado a Trump "leer bien a Colombia" para aclararse sobre "en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas".

Solo horas antes de la declaración de Trump, Petro había acusado al Ejecutivo estadounidense de haber cometido "un asesinato" en aguas colombianas, en referencia al ataque del jueves contra una embarcación "narcoterrorista" que acabó con la vida de un pescador colombiano, y exigió a la Casa Blanca que rinda cuentas en relación a este suceso.

"Funcionarios del Gobierno de EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco(tráfico) y sus actividad diaria era pescar", ha aseverado el mandatario colombiano en una publicación compartida en su cuenta en la red social X.

Con ello, el presidente colombiano puso en duda que se tratase de un error y que el incidente tuviera lugar en aguas internacionales, al tiempo que ha apelado directamente al Gobierno estadounidense para pedirle explicaciones.