Paz insta a votar "a quien quieran" como presidente de Bolivia porque "ha terminado una etapa muy desagradable"

El candidato Partido Demócrata Cristiano (PDC) a presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha pedido participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo y votar "a quien quieran" en referencia a la ausencia de un candidato de izquierda y ha subrayado que "ha terminado una etapa muy desagradable" tras 20 años de gobierno del partido Movimiento Al Socialismo (MAS).

Paz ha acompañado a su padre y expresidente Jaime Paz Zamora a votar en la escuela Eustaquio Méndez, en el municipio de San Lorenzo, Tarija y ha pedido a la población "votar, votar y votar". "Elija usted al que quiera, pero este es un momento de cambio, de renovación y creo que el país en este año del bicentenario cierra 200 años de un ciclo y empieza uno nuevo", ha indicado, según recoge la prensa boliviana.

Paz y su candidato a vicepresidente, Edman Lara, se enfrentan en la segunda vuelta electoral al candidato de la Alianza Libre y expresidente, Jorge 'Tuto' Quiroga tras una intensa campaña electoral marcada por el cruce de acusaciones.

"Basta ya de la guerra sucia. Culminó esta etapa muy desagradable, muy desagradable, pero esta es la libertad que tiene el pueblo de poder votar, definir y a partir de ello, gobernemos entre todos los bolivianos", ha resaltado Paz.

Tras acompañar a su padre, Paz se ha trasladado a la ciudad de Tarija, donde ha votado en la escuela Narciso Campero y volvió a instar a sus seguidores a cuidar el voto. "Lo importante es que, más allá de las líneas políticas y de la guerra sucia, el país vote y que después de esta jornada, el presidente electo gobierne y lo ayudemos a gobernar entre todos, sea mi persona u otra, pero hay que ayudarnos entre todos los bolivianos", ha planteado.

Después tiene previsto viajar a La Paz para esperar el resultado de la segunda vuelta junto a Lara, quien votará antes en Santa Cruz.