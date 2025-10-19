Nieves Álvarez es sorprendida en el aeropuerto por su futuro marido

Hace poco más de un mes conocíamos la noticia del compromiso matrimonial entre Nieves Álvarez y Bill Saad gracias a la revista ¡HOLA! La modelo está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y tras haber rehecho su vida con el empresario libanés, el próximo 2026 se dará el 'Sí, quiero' por todo lo alto.

Una noticia que no podía ocultar en sus primeras apariciones públicas, asegurando que se encontraba "muy bien, muy contenta y muy feliz" y desvelando que la petición fue "improvisada y bonita" y perfecta: "Sí, sí, muy bonita".

Este fin de semana, la modelo ha estado atendiendo sus compromisos laborales en Tenerife y a su vuelta a Madrid ha sido sorprendida por su futuro marido en mitad del aeropuerto.

Bill le esperaba con un ramo de flores y cuando la modelo le ha localizado con la mirada no ha dudado en ir hasta él, coger las flores y protagonizar un romántico beso en el aeropuerto después de haber estado separados unos días por motivos profesionales.