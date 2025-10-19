Netanyahu ordena al Ejército israelí nuevos ataques en Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado orden al Ejército israelí de que actúe "con fuerza" en la Franja de Gaza tras acusar a las milicias del movimiento islamista Hamás de haber violado el alto el fuego en vigor tras atacar este domingo a una unidad militar en la ciudad de Rafá, en el sur del enclave.

El Ejército israelí ha denunciado que el asalto iba dirigido contra una unidad de ingenieros y un refuerzo de infantería, primero con el impacto de un misil antitanque contra una excavadora militar y después con disparos contra las unidades de apoyo. No hay constancia de víctimas, de momento.

El incidente ha obligado a Netanyahu a convocar una reunión de emergencia de su cúpula de seguridad, comenzando por el ministro de Defensa, Israel Katz, para evaluar la respuesta al ataque, finalmente concretada en un mensaje de la Oficina del Primer Ministro publicada en su cuenta de X.

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu ha mantenido de nuevo consultas con el Ministerio de Defensa y los jefes del aparato de seguridad, a quienes ha dado instrucciones para que actúen con fuerza contra los objetivos terroristas en la Franja de Gaza", reza el mensaje.

De momento, la agencia de noticias palestina Safa informa de al menos cinco muertos en un ataque israelí contra una cafetería en la ciudad de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza. Antes del incidente de Rafá, fuentes palestinas denunciaron dos muertos en Yabalia, que el Ejército israelí describió como presuntos milicianos de Hamás que habían atravesado la línea amarilla que delimita las posiciones israelíes tras el alto el fuego que comenzó la semana pasada.

HAMÁS RESPONDE QUE NO TIENE CONOCIMIENTO DE OPERACIONES EN RAFÁ

Aunque en un primer momento fuentes de Hamás indicaron al diario 'Filastin', afín al movimiento islamista, que el incidente parecía tratarse de un ataque contra una milicia financiada por Israel y que no iba dirigido a los militares israelíes, un segundo comunicado del brazo armado del movimiento, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, ha precisado que por ahora es imposible saber lo que ha ocurrido dado que los contactos con sus unidades en Rafá llevan rotos desde la entrada del Ejército israelí en la ciudad, en mayo de 2024.

"Afirmamos nuestro pleno compromiso con la implementación de todo lo acordado, en particular el alto el fuego en toda la Franja de Gaza. No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafá", han hecho saber en un comunicado publicado en 'Filastin'.

El grupo indica que el lugar donde ha tenido el incidente "es una zona roja bajo control de la ocupación, y el contacto con nuestros grupos restantes allí ha sido cortado desde que la guerra se reanudó en marzo de este año", ha indicado.

"No tenemos información sobre si fueron martirizados o siguen vivos desde esa fecha. Por lo tanto, no tenemos conexión con ningún suceso ocurrido en esas zonas y no podemos comunicarnos con ninguno de nuestros combatientes allí si alguno de ellos sigue vivo", ha asegurado.