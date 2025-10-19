Namibia declara un brote nacional de mpox tras confirmar un primer caso en la costa del país

El Ministerio de Salud de Namibia ha declarado un brote nacional de mpox, tras confirmar su primer caso en la ciudad costera de Swakopmund en un paciente que acababa de volver de un viaje por el sur de África.

El enfermo se encuentra estable y recibe tratamiento en aislamiento, según informó el Ministerio de Salud y Servicios Sociales en un comunicado publicado en su página de Facebook.

El Ministerio recuerda que, según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un caso confirmado de la viruela mpox ya constituye de por sí la declaración de un brote y ha asegurado que las autoridades sanitarias de la región de Erongo están trabajando en la identificación de casos adicionales y el seguimiento de los contactos inmediatos.

El Ministerio garantiza que "el sistema de salud de Namibia está preparado para responder, con instalaciones de aislamiento disponibles en todo el país y equipos capacitados desplegados para gestionar los casos sospechosos".

El mpox es una infección viral relacionada con la viruela y se propaga principalmente por contacto humano cercano. Los síntomas incluyen fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular y una erupción cutánea que puede durar varias semanas.

La nación del sur de África se une a 17 países africanos que actualmente gestionan brotes activos, entre ellos la República Democrática del Congo, Zambia, Malaui y Tanzania, según la OMS.