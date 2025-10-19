Muere un varón de 72 años en un accidente con arma de fuego durante una cacería en Herguijuela (Cáceres)

Un hombre de 72 años ha fallecido este domingo en un accidente con arma de fuego ocurrido en el transcurso de una cacería celebrada en el término municipal de la localidad cacereña de Herguijuela.

Los hechos han sido registrados sobre las 10,00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha informado a la Guardia Civil de la existencia del referido accidente, según informa el propio cuerpo de seguridad.

Pese a que el varón ha sido atendido por los servicios sanitarios en el mismo lugar del suceso, finalmente, ha fallecido, teniéndose que activar, seguidamente, el correspondiente protocolo judicial para proceder al levantamiento del cadáver.

Por el momento, agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ) de Cáceres investigan las causas de los hechos.