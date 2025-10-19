Messi da la victoria al Inter de Miami con un hat-trick en la última jornada de la temporada regular de la MLS

Un hat-trick de Lionel Messi dio el triunfo este sábado al Inter de Miami ante el Nashville (2-5) en la última jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), en la que el conjunto liderado por el argentino, y en el que militan los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, ha finalizado en la tercera posición de la Conferencia Este.

El Inter de Miami perdía 2-1 en el descanso un partido en el que Leo Messi había adelantado a su equipo en el minuto 35. Sin embargo, tras la reanudación, dos nuevos goles del astro argentino, el primero de ellos desde los once metros, sumados a los de Baltasar Rodríguez y Telasco Segovia, permitieron a su equipo dar la vuelta al marcado y cerrar la temporada regular de la MLS con triunfo.

Así, el Inter de Miami termina la temporada regular en tercera posición de la Conferencia Este, un punto por detrás de Filadelfia, que se había asegurado el primer puesto antes de la derrota de la última jornada en Charlotte. Messi, que regresaba de su compromiso internacional con Argentina, acumula ya 29 goles y 19 asistencias esta temporada, siendo el máximo goleador y máximo asistente de la MLS. Además, ha participado en 10 goles --cinco tantos y cinco asistencias-- en sus últimos tres partidos.

Ahora, la liga entra en su tramo decisivo, los 'playoffs' por el título. Ahí, el Inter de Miami volverá a enfrentarse en los octavos de final al Nashville, en una eliminatoria al mejor de tres partidos que arrancará en el Chase Stadium de Miami el próximo viernes. Una lucha por el título en el equipo dirigido por Javier Mascherano buscarán mejorar su actuación el curso pasado, en la que cayeron eliminados en octavos.