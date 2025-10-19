Más de 13.000 profesionales de protección a infancia se han formado sobre explotación sexual desde 2022, según Gobierno

Un total de 13.766 profesionales de los servicios de protección a la infancia han recibido formación especializada en prevención y detección de la explotación sexual desde 2022, según una respuesta parlamentaria escrita del Gobierno recogida por Europa Press.

El Ejecutivo ha aportado datos de formación especializada desglosados por años y por comunidades autónomas, en respuesta a la pregunta del PP, que pide conocer el número de profesionales que han recibido formación desde la aprobación del Plan de Acción contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes del sistema de protección a la infancia (2022-2024).

En concreto, el Ejecutivo indica que un total de 4.543 personas recibieron formación sobre explotación sexual en la infancia en 2022. En Andalucía 1.187, en Cantabria 187, en Castilla y León 279, en Galicia 1.575, en La Rioja 71, en la Comunidad Valenciana 1.203, y en Asturias 41.

Mientras, precisa que en 2023 un total de 3.034 personas recibieron formación. Por comunidades, en Andalucía se formaron 1.368, en Galicia 595, en Murcia 481, en la Comunidad Valenciana 395, en Castilla y León 79, en La Rioja 47, y en Cantabria 69.

Si bien, en 2023, el Gobierno añade, aparte de las personas que completaron la formación, el número de solicitudes recibidas para llevar a cabo la especialización. Así, expone que se registraron 6.234.

Por último, en 2024, señalado que 6.189 recibieron la formación, frente a las 7.353 solicitudes recibidas. Por comunidades, en Galicia se especializaron 3.800, en Andalucía 1.082, en Extremadura 577, en la Comunidad Valenciana 398, en Cataluña 105, en las Islas Baleares 67, en La Rioja 45, en Murcia 53, en Castilla y León 33, y en Asturias 29.