Más de 1.100 corredores nacionales e internacionales compiten en la 29ª Media Maratón de Jerez

La 29ª edición de la Media Maratón de Jerez (Cádiz) ha contado con la participación de 1.150 corredores inscritos, entre los que había representantes de Portugal, Reino Unido, Italia, Irlanda, Argentina y México, además de contar con representación de todos los clubes de la ciudad, de localidades vecinas y de los clubes de referencia de otras provincias andaluzas.

Según ha detallado el Consistorio de Jerez en una nota, el evento "consolida" su fecha por tercer año consecutivo "como apuesta del Gobierno de Jerez y de nuestra alcaldesa, María José García-Pelayo", ha declarado el delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, con paso por lugares "emblemáticos" como la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, la plaza de toros, y el centro histórico.

Por su parte, Nela García Jarillo, delegada de Comercio, ha valorado "la calidad de los productos del Mercado Central de Abastos", a la que está dedicada esta edición de la Media Maratón, una prueba "de prestigio" y "un desafío". Onda Jerez Televisión emitirá el próximo lunes día 20 a las 21,00 horas, un programa especial cuyo contenido se ha grabado durante el evento, con cámaras siguiendo a los corredores en su recorrido, y entrevistas en la previa y en la zona de convivencia del Estadio Chapín a la llegada a meta.

La prueba, disputada sobre un recorrido de 21.097 metros homologado por la Real Federación Española de Atletismo, ha tenido como ganadores absolutos a Jorge Soto Honor, de Hygge Running Concept Brooks, con un tiempo de 1:09.04 y vencedor por tercer año consecutivo; seguido de Antonio Martín Romero , de Maratón Jerez, con una marca de 1:11.48; y de Enrique Calvillo Trujillano, del C.A. Chipiona, con 1.13:18.

En categoría absoluta femenina se ha impuesto la italiana Martina Giambanco, en su segunda participación en Jerez y tras el quinto lugar ocupado el año pasado, con un tiempo de 1:32.05, seguida de Mari Carmen Tocón Lamela, del Club Atletismo Osset, con una marca de 1:32.37, y de Isabel Román Rodríguez, del C.D. Bormujos, con 1:34.34.

Los ganadores de las tarjetas-regalo de El Corte Inglés han sido los primeros 5 clasificados de cada categoría, de manera que en la masculina la han Jorge Soto Honor, Antonio Martín Romero, Enrique Calvillo Trujillano, Emilio Lozano López y Nicolás Manuel Montero Nieves. Asimismo, en la categoría femenina, las tarjetas-regalo han sido para Martina Giambanco, Mari Carmen Tocón Lamela, Isabel Román Rodríguez, Nadia Veracruz Rivas Monclova y Basma Boussouf Agraoui.

Soto ha destacado que le "encanta" esta Media Maratón "porque se siente el cariño de la gente", y ha añadido que a partir del kilómetro 7 se "sentía con mucha fuerza y empecé a tirar", y prácticamente desde ahí "me ganado una ventaja que me ha hecho llegar en solitario a la meta".

La ganadora Martina Giambanco, ganadora por primera vez en Jerez en su segunda participación, ha afirmado que "me ha salido una buena carrera" y ha declarado que ha podido "sacar una ventaja buena a partir del kilómetro 15 más o menos, y ya he afianzado la zancada para llegar a Chapín".

Con una temperatura al inicio de la prueba de 19 grados y cielo despejado, se preveían "condiciones óptimas", dando comienzo a las 10,00 horas. No obstante, a partir de las 11,00 horas aproximadamente empezó a soplar el viento de levante, que en las principales avenidas, según lo trasladado por distintos atletas, "condicionó las estrategias previstas", e hizo más "épica" la llegada a meta al requerir de "mayor concentración mental y esfuerzo físico".

El paso por el interior de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, en la que dos jinetes con sus caballos y su director, recibieron a los corredores, por calle Larga y Gallo Azul, y la llegada al interior de la plaza de toros, a apenas dos kilómetros de Chapín, fueron "momentos especiales y celebrados por los participantes", en el que, además, hubo animación musical con guitarrista y batería en la Rotonda de Las Viñas, así como un DJ en la avenida de Andalucía.

UNA GESTIÓN JEREZANA

La gestión la ha efectuado Sportmadness con la supervisión y apoyo del Servicio de Deportes del Ayuntamiento y ha contado con Indeso Group como patrocinador principal, así como con el apoyo de El Corte Inglés, Cadimar, Clínica Baviera, TGB, La Sureña, 100 Montaditos, Redbull y Coca-Cola European Partners como empresas colaboradores, y también el patrocinio de la marca japonesa Mizuno.

El director-gerente de Sportmadness, Diego Molina, ha agradecido al Consistorio jerezano "la confianza para llevar a cabo la Media Maratón", y ha admitido que ha sido "un reto y un orgullo para nosotros como jerezanos, y también a todos y cada uno de los clubes de la ciudad, que como demostraron cuando se grabó el spot oficial en el Mercado de Abastos, han apoyado la Media con su participación".

Finalmente, Molina ha destacado que la Media Maratón se ha hecho "más internacional aún", con presencia de corredores de distintos países, "e incluso atraviesa el Atlántico, con corredores de México y de Argentina".