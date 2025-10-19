Malú habla de la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'

La noticia de la semana ha sido sin duda la vuelta de 'La Oreja de Van Gogh' con Amaia Montero en 2026 con una gira que ha sido de lo más aclamada por todos sus fans... pero también ha sido objeto de especulaciones porque muchos aseguran que la artista no está capacitada para afrontar una gira de esas características.

Además, durante estos días han vuelto los fantasmas del pasado y se ha hablado de algunos desencuentros públicos que Amaia tuvo hace unos años... como por ejemplo con Malú, después de aquel cruce de indirectas por Twitter.

Este fin de semana, la hija de Pepe de Lucía se ha dejado ver ante las cámaras en el concierto de Cadena 100, 'Por Ellas', y allí ha sido preguntada por la vuelta del grupo y, en concreto, por Amaia Montero... y ¡atención! porque parece que todo está arreglado.

"A mí me parecen dos pedazos de artista las dos", decía cuando le preguntaban por Amaia y Leire Martínez y aseguraba que "me encanta tanto Leire como Amaya, me parecen dos artistazas que estén donde estén, dentro o fuera, van a seguir siendo grandiosas, siempre, ellas son grandes ellas dos".

Unas palabras que demuestran que Malú no tiene ningún problema con la artista y que la 'guerra', de la que muchos medios hablaron hace años, está más que olvidada... ¿pensará lo mismo Amaia Montero?