Los Reyes, la Princesa y la Infanta presidirán el jueves el XXXIII Concierto del Coro de la Fundación

Un año más, y como ya es tradicional, los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, presidirán el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias 'Brahms y Dvorák. Grandes maestros del siglo XIX'.

Organizado por la Fundación Princesa de Asturias en colaboración con la Fundación Cajastur, la cita tendrá lugar el jueves, 23 de octubre, a las 19:00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe, en Oviedo.

El Coro de la Fundación, junto con la orquesta Oviedo Filarmonía, interpretará las piezas Obertura trágica en Re menor, Op. 81 y La canción del destino, Op. 54 de Johannes Brahms; así como Danzas eslavas, Op. 46, n.o 7 en Do menor y Te Deum, Op. 103, de Antonín Dvorák.

Bajo la dirección de Lucas Macías, el concierto contará también con la participación de la soprano Juliane Banse y el bajo-barítono Marko Mimica.

El miércoles, 22 de octubre, a las 20:00 horas, tendrá lugar el ensayo general, que estará abierto al público, para el que la Fundación ha repartido más de 1200 entradas.

