La selección femenina se concentra este lunes para la semifinal ante Suecia de la Liga de Naciones

La selección española femenina de fútbol se concentrará este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para preparar la semifinal de la Liga de Naciones que le medirá a Suecia los días 24 y 28 de octubre, con las novedades de Mapi León (FC Barcelona) y Jenni Hermoso (Tigres), y la baja de última hora de Esther González (Gotham FC), sustituida por Alba Redondo (Real Madrid).

El combinado nacional informó este domingo que la máxima goleadora de la pasada Eurocopa de Suiza no podría acudir para esta cita y que su sitio sería para la manchega, que estuvo el pasado verano en el campeonato continental y que estaba en un buen momento goleador en el conjunto madridista.

Las 23 elegidas por Sonia Bermúdez están citadas en las instalaciones federativas a las 12.30 horas y la nueva seleccionadora realizará su primer entrenamiento en su nuevo cargo a partir de las 18.00 horas en una sesión abierta al público.

La campeona del mundo hará otros tres entrenamientos en la Ciudad del Fútbol, dos cerrados por la mañana (11.15 horas) el martes y el miércoles, y otro, el oficial del jueves a las 10.30 antes de partir hacia Málaga, donde el viernes, a las 20.00 horas, se medirá en La Rosaleda en la ida de las semifinales de la Liga de Naciones ante Suecia.

Posteriormente, la selección volverá a Madrid para entrenar el sábado pasado el mediodía (12.15 horas) y el domingo (11.15) para poner rumbo el lunes por la mañana hacia Gotemburgo. En el Gamla Ullevi de la ciudad sueca entrenará a partir de las 18.00 horas y jugará el martes a las 19.00 el partido de vuelta.

Las principales novedades para esta semifinal son la defensa del FC Barcelona 'Mapi' León, que regresa al combinado nacional tres años después de haber renunciado hasta que no hubiese cambios estructurales, y la delantera del Tigres mexicano Jenni Hermoso, que llevaba un año sin ser convocada.

Además, otros nombres destacados son los de Lucía Corrales (London City), que debutó a finales del pasado mes de mayo en el choque ante Bélgica de la Liga de Naciones, y la joven centrocampista de 17 años del FC Barcelona Clara Serrajordi, llamada a última hora tras la lesión de Patri Guijarro, y regresos como los de Eva Navarro (Real Madrid), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y la guardameta Eunate Astralaga (SD Eibar).

--LISTA DE CONVOCADAS.

-Porteras: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Eunate Astralaga (SD Eibar).

-Defensas: Ona Batlle, Mapi León e Irene Paredes (FC Barcelona), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG) y María Méndez (Real Madrid).

-Centrocampistas: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Vicky López y Clara Serrajordi (FC Barcelona) y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

-Delanteras: Jenni Hermoso (Tigres), Mariona Caldentey (Arsenal FC), Claudia Pina y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Eva Navarro y Alba Redondo (Real Madrid) y Cristina Martín-Prieto (Benfica).