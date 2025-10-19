La selección femenina de Flag Football gana a Gran Bretaña y mantiene sus opciones de título continental

La selección española femenina de Flag Football se impuso este sábado a Gran Bretaña (26-22), un emocionante choque valedero para el Campeonato de Europa Femenino IFAF 2025-26, en el que firmó una espectacular remontada que le permite seguir teniendo opciones de alcanzar el partido decisivo.

El encuentro se disputó en el Campo Municipal Oroel de Jaca (Huesca), con un gran ambiente en las gradas y la presencia del alcalde de la localidad, Carlos Serrano, quien realizó el sorteo del 'kickoff' inicial, y del presidente de la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA), José Luis Soler.

Tras caer en la jornada inaugural ante Alemania (22-7), España estaba obligada a ganar para mantener intactas sus opciones de revalidar el título continental conquistado en 2024 y las jugadoras de Manuel Ibáñez no fallaron, firmando una victoria vital que las mantiene en la lucha por acceder a la final por la medalla de oro, que se disputará en agosto del próximo año.

Tras esta jornada, Finlandia (2-0), Alemania (1-1) y España (1-1) comparten opciones de alcanzar el partido decisivo, mientras que Gran Bretaña (0-2), tras su derrota en Jaca, tendrá que conformarse con pelear por el bronce. Para cerrar la fase de grupos, la selección volverá a jugar en casa ante Finlandia, en mayo de 2026.

Ante Gran Bretaña, España tuvo que sobreponerse a un inicio adverso, tras encajar un parcial de 0-13 en el primer cuarto. Las jugadoras de Manuel Ibáñez redujeron distancias antes del descanso (9-13) y, pese a verse nuevamente por detrás en el marcador en los minutos finales (19-22), lograron darle la vuelta al partido con un espectacular 'touchdown' de 65 yardas anotado por Paula Martínez a pase de la 'quarterback' Victoria Valverde, que desató la alegría en el Municipal Oroel de Jaca.