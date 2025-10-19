La nueva grada de animación 'Gol 1957' del Spotify Camp Nou será joven y paritaria

La vicepresidenta institucional del FC Barcelona y responsable del Espai Barça, Elena Fort, ha presentado este domingo ante los socios y socias compromisarios la nueva grada de animación 'Gol 1957' del Spotify Camp Nou, pensada para jóvenes de entre 18 y 28 años, con paridad de género y una asistencia mínima del 80% a los partidos.

La iniciativa, que rinde homenaje al año de inauguración del anterior feudo blaugrana, sobre cuyos cimientos y estructura se asienta el nuevo Spotify Camp Nou, busca convertirse en el motor del ambiente 'culer' una vez finalicen las obras, y recuperar bajo otras directrices esa grada de animación que el presidente Joan Laporta eliminó en Montjuïc por desacuerdos con los distintos grupos de animación.

Durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada en el Auditori 1899 de las instalaciones blaugranas, Fort también ha actualizado el estado de las obras del Spotify Camp Nou y los pasos previstos para el regreso progresivo de la afición.

La directiva explicó que el club ya dispone de la licencia de primera ocupación para la Fase 1A (Tribuna y Gol Sur), otorgada por el Ayuntamiento de Barcelona el pasado viernes. Esta primera fase tiene capacidad para 25.991 espectadores, con 81 plazas para personas con movilidad reducida, e incorpora mejoras en seguridad, accesos y sistemas modernos de evacuación e incendios.

En cuanto a la Fase 1B (Lateral), el club trabaja ya en la documentación necesaria y mantiene contacto con el consistorio para obtener los permisos que permitirán ampliar el aforo hasta 45.401 espectadores. Por su parte, la Fase 1C (Gol Norte) está prevista para recibir autorización antes de final de año y elevará la capacidad total a 62.518 asientos, con 171 plazas adaptadas, además de nuevas zonas VIP.

DOS NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES

La Asamblea ha aprobado también dos acuerdos comerciales que refuerzan la expansión internacional del FC Barcelona. Por un lado, la ratificación del acuerdo con Midea, que será nuevo Main Partner y Official Home Appliances Partner del club a partir de la temporada 2025/26.

La marca china de electrodomésticos inteligentes colocará su logotipo en la manga izquierda de la camiseta del primer equipo masculino desde el 1 de julio de 2026, entre otros activos de patrocinio. Este punto se aprobó con un 87,9% de votos favorables (321 a favor, 25 en contra y 19 en blanco).

Por otro lado, se dio luz verde al acuerdo de licencia del negocio 'Can Barça', un proyecto de restauración internacional que gestionará la empresa Novadial Corporate y que abrirá espacios gastronómicos con la imagen y la marca del club en distintas ciudades del mundo. Este acuerdo fue aprobado con un 75,9% de apoyo (272 votos a favor, 52 en contra y 34 en blanco).

Desde el Club destacan que ambos acuerdos consolidan "la buena salud de la marca Barça" y su proyección global como "referente de colaboración con grandes empresas y proyectos estratégicos".

SISCO PUJOL, RATIFICADO COMO DIRECTIVO

La Asamblea ratificó además el nombramiento de Sisco Pujol i Sabaté como miembro de la Junta Directiva, confirmando la decisión adoptada por el órgano de gobierno el pasado 23 de diciembre. Su designación obtuvo un 79,3% de votos favorables.

Nacido en 1966 y socio número 10.952, Pujol cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en sectores como el inmobiliario, las energías renovables, el reciclaje, la restauración y la agricultura, y fue presidente del Club Deportivo EFAC Almacelles durante ocho años. Actualmente ejerce como vocal en la Junta Directiva del FC Barcelona.